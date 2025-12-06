هیچ شهری در خوزستان هوای پاک ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۷ صبح امروز شنبه ۱۵ آذر، شاخص کیفیت هوا بر مبنای اندازه‌گیری ذرات معلق ۲.۵ میکرون در چند شهر خوزستان در وضعیت هشدار قرار گرفت.

طبق این گزارش، شاخص آلودگی در ایستگاه شرکت ملی حفاری ایران اهواز ۱۵۱، کارون ۱۵۳، آبادان ۱۵۳، سوسنگرد ۱۵۴، شادگان ۱۵۶ و ماهشهر ۱۶۷ ثبت شد که نشان‌دهنده قرار گرفتن این شهرها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» است.

همچنین کیفیت هوا در دزفول، شوشتر، ملاثانی، خرمشهر، آغاجاری و بهبهان در محدوده «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» قرار داشت.

بر پایه شاخص ۲.۵ میکرون، کیفیت هوا در اندیمشک، شوش، لالی، اندیکا، مسجدسلیمان، هفتکل، رامهرمز، امیدیه، باغملک و دزپارت در وضعیت «قابل قبول» گزارش شده و بر اساس داده‌های ثبت‌شده، هیچ‌یک از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» قرار نداشتند.

این وضعیت طبق هشدارهای پیشین هواشناسی و کارگروه اضطرار آلودگی هوا، با پایداری جو و افزایش آلاینده‌ها هم‌زمان شده است.