۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۷

هیچ شهری در خوزستان هوای پاک ندارد

اهواز – شاخص آلودگی هوا در ساعت ۷ صبح امروز شنبه ۱۵ آذر، در ۶ شهر خوزستان در محدوده «ناسالم» و «قرمز» قرار گرفت و هیچ‌یک از شهرهای استان هوای «پاک» نداشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۷ صبح امروز شنبه ۱۵ آذر، شاخص کیفیت هوا بر مبنای اندازه‌گیری ذرات معلق ۲.۵ میکرون در چند شهر خوزستان در وضعیت هشدار قرار گرفت.

طبق این گزارش، شاخص آلودگی در ایستگاه شرکت ملی حفاری ایران اهواز ۱۵۱، کارون ۱۵۳، آبادان ۱۵۳، سوسنگرد ۱۵۴، شادگان ۱۵۶ و ماهشهر ۱۶۷ ثبت شد که نشان‌دهنده قرار گرفتن این شهرها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» است.

همچنین کیفیت هوا در دزفول، شوشتر، ملاثانی، خرمشهر، آغاجاری و بهبهان در محدوده «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» قرار داشت.

بر پایه شاخص ۲.۵ میکرون، کیفیت هوا در اندیمشک، شوش، لالی، اندیکا، مسجدسلیمان، هفتکل، رامهرمز، امیدیه، باغملک و دزپارت در وضعیت «قابل قبول» گزارش شده و بر اساس داده‌های ثبت‌شده، هیچ‌یک از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» قرار نداشتند.

این وضعیت طبق هشدارهای پیشین هواشناسی و کارگروه اضطرار آلودگی هوا، با پایداری جو و افزایش آلاینده‌ها هم‌زمان شده است.

    • السا IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      شوشتر هم جزوشونه چون خیلی الودست و من آلرژی دارم مرسی بخاطر تعطیلی شنبه و یکشنبه دوشنبه هم تعطیل کنید ممنون میشم
    • IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      فقط اعلام کردن کافی نیست. درستش کنید لاقل به مردم تصفیه کن هوا رایگان. بدین هی میگن قرار بود حلال احمر فلان کنه بهمان کنه. قرار بود. فقط. قرار میذارن.در عمل خبری نیست یعنی؟؟؟؟

