به گزارش خبرنگار مهر، ایرج سلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست بندرماهشهر صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: یکی از شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به دلیل نداشتن تصفیه‌خانه پساب صنعتی و ورود پساب آلاینده به خورها با پیگیری قضائی مواجه شد.

به گفته وی، این موضوع از طریق تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب بندرامام خمینی (ره) دنبال و پس از صدور کیفرخواست، به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بندرامام خمینی (ره) ارجاع شد.

سلیمانی افزود: پس از برگزاری جلسات رسیدگی و اجرای قرار معاینه محل توسط قاضی، در نهایت طی قرار تعویق صدور حکم به تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۴، شرکت مذکور مکلف شد مناقصه احداث تصفیه‌خانه پساب صنعتی را برگزار، پیمانکار را انتخاب و حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به احداث و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه اقدام کند.

وی با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضائی به‌ویژه قاضی رام‌نژاد، تأکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست با همراهی دستگاه قضا، پیگیری‌ها را تا رفع کامل عوامل آلایندگی ادامه خواهد داد.