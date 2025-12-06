حیدرپور: ۴ واحد آلاینده در مازندران تعطیل شد

حسین حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از انجام ۳۲۰ مورد پایش زیست‌محیطی در واحدهای تولیدی و خدماتی استان خبر داد و گفت: در پی این بازدیدها، برای ۳۴ واحد اخطاریه صادر و فعالیت ۴ واحد آلاینده به‌طور موقت متوقف شد.

حیدرپور اظهار کرد: با هدف کنترل و کاهش آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی، کارشناسان این اداره‌کل به‌صورت مستمر وضعیت رعایت ضوابط زیست‌محیطی واحدها را ارزیابی می‌کنند و با هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد: رعایت استانداردهای زیست‌محیطی علاوه بر حفظ سلامت اکوسیستم‌های طبیعی، یکی از الزامات حرکت به‌سوی توسعه پایدار در مازندران است.

حیدرپور ضمن قدردانی از تلاش کارشناسان و محیط‌بانان استان، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به اداره‌کل حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.