موسوی مشکینی: زنجان امسال ۵۹ روز هوای پاک را تجربه کرده است

سید رضا موسوی مشکینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان زنجان از ابتدای امسال تا ۱۵ آذرماه ۵۹ روز پاک، ۱۸۷ روز قابل قبول، ۹ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، یک روز ناسالم و سه روز بسیار ناسالم را تجربه کرده است.

وی با اشاره به اینکه استان در سال گذشته ۸۲ روز پاک و ۲۲۶ روز قابل قبول را پشت سر گذاشت، عنوان کرد: برای سال ۱۴۰۳، ۵۳ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، چهار روز ناسالم و یک روز بسیار ناسالم ثبت شد و روز خطرناک نداشتیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان علت آلودگی هوای استان در بهار را وقوع ریزگرد وارد شده از سمت عراق و کشورهای همسایه دانست و گفت: در فصل پاییز و زمستان نیز پایداری هوا سبب آلودگی می‌شود که امسال متأسفانه به دلیل عدم بارش آلودگی زیاد بود.

وی با اشاره به اینکه هفت ایستگاه سنجش کیفیت هوا در سطح استان وجود دارد، ابراز کرد: دو ایستگاه در زنجان مستقر شده و شهرستان‌های ابهر، خرمدره، خدابنده و ایجرود نیز از این دستگاه‌ها برخوردار هستند.

موسوی در مورد سهم صنایع، و حوزه حمل و نقل و خودروها در آلودگی هوا تصریح کرد: این موارد نیاز به بررسی و مطالعه دقیق دارد و به طور دقیق نمی‌توان این سهم را مشخص کرد. وی با بیان اینکه آلودگی هوای زنجان مثل کلان‌شهرها نیست، اظهار کرد: در استان مازوت‌سوزی نداریم.