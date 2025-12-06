دریافت 7 MB
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

سنگ تمام مزدک میرزایی برای صهیونیست‌ها علیه ایران

سنگ تمام مزدک میرزایی برای صهیونیست‌ها علیه ایران

مزدک میرزایی مجری شبکه صهیونیستی اینترنشنال گفت: اصلا دوست نداریم ایران در جام جهانی برنده باشد!

    نظرات

    • امین IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      7 0
      پاسخ
      خدا بدخواهان ایران اسلامی را نابود کنه
    • پروانه IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      2 0
      پاسخ
      خدا دشمنان ایران را نابود کتد

