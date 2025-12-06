دریافت 7 MB کد خبر 6679313 https://mehrnews.com/x39MTx ۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸ کد خبر 6679313 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸ سنگ تمام مزدک میرزایی برای صهیونیستها علیه ایران مزدک میرزایی مجری شبکه صهیونیستی اینترنشنال گفت: اصلا دوست نداریم ایران در جام جهانی برنده باشد! کپی شد مطالب مرتبط سرمربی نیوزلند: ایران تیم قدرتمندی در آسیاست/ آنالیز را شروع کردیم اولین واکنش قلعهنویی به قرعه ایران در جامجهانی/ حدسش را میزدم! بحران دروازهبان در آستانه جام ملتها/ بزرگترین نگرانی تیم ملی فوتبال برچسبها مزدک میرزایی اینترنشنال رژیم صهیونیستی
