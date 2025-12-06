سرمربی نیوزلند: ایران تیم قدرتمندی در آسیاست/ آنالیز را شروع کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شب گذشته (جمعه ۱۴ آذر) در آمریکا برگزار شد و تیم ملی فوتبال ایران در گروه G با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزلند همگروه شد به ترتیب باید در تاریخ‌های ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ مقابل نیوزلند، ۳۱ خرداد مقابل بلژیک و ۵ تیر مقابل مصر قرار می‌گیرد.

دارن بیزلی سرمربی تیم ملی فوتبال نیوزیلند درباره فرآیند قرعه‌کشی گفت: تا لحظه آخر منتظر ماندیم و اسم ما آخرین تیمی بود که از گلدان بیرون آمد. مدام فکر می‌کردیم در کدام گروه قرار می‌گیریم و این انتظار طولانی، قرعه‌کشی را برای ما هیجان‌انگیزتر کرد.

او درباره گروه تیمش افزود: گروه خوبی است. می‌دانستیم هر گروهی سخت خواهد بود. بلژیک در میان ۱۰ تیم برتر جهان قرار دارد، یک تیم قدرتمند آسیایی مثل ایران را داریم و همچنین مصر که چند سال قبل مقابل آنها بازی کردیم و شناخت بیشتری از آنها داریم. البته می‌توانستیم در گروه سخت‌تری هم قرار بگیریم اما همچنان چالش بزرگی پیش روی ماست.

بیزلی همچنین شرایط میزبانی و سفر در جام جهانی را مثبت ارزیابی کرد: پروازهای مستقیم از نیوزیلند به لس‌آنجلس و ونکوور شرایط را برای هواداران آسان‌تر می‌کند. هوا گرم خواهد بود چون مسابقات وسط تابستان برگزار می‌شود اما ورزشگاه‌ها و امکانات عالی هستند و مشتاق حضور در این رقابت‌ها هستیم.

سرمربی نیوزلند از آغاز آنالیز حریفان خبر داد و گفت: آنالیزورها از همین حالا در حال جمع‌آوری فیلم بازی‌های رقبا هستند تا نقاط قوت و ضعف آنها را بررسی کنیم.

او درباره برنامه‌های تیمش پیش از حضور در جام جهانی نیز بیان کرد: در ماه مارس دو بازی در نیوزیلند داریم که می‌تواند نقش یک بدرقه مناسب را برای تیم داشته باشد. همچنین چند دیدار تدارکاتی پیش از شروع رقابت‌ها در آمریکا برگزار خواهیم کرد.

بیزلی در پایان ابراز امیدواری کرد که تیمش با آمادگی کامل وارد جام جهانی شود.