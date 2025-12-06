تقویم سال ۲۰۲۶ فدراسیون جهانی کاراته منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تقویم فدراسیون جهانی کاراته در سال ۲۰۲۶ با برگزاری ۳۱ رویداد منتشر شد که از مهم ترین این رویداد ها برای کاراته ایران می توان به مسابقات قهرمانی آسیا بزرگسالان در خرداد ۱۴۰۵ به میزبانی اندونزی، قهرمانی آسیا رده های پایه در شهریور ماه به میزبانی اردن ، بازیهای آسیایی ۲۹ شهریور الی یک مهر به میزبانی ناگویای ژاپن، قهرمانی جهان رده های پایه در مهر ماه به میزبانی لهستان، المپیک جوانان در آبان ماه به میزبانی داکار سنگال و جام جهانی کاراته در ۲۹ آبان الی ۱ آذربه میزبانی چین مهمترین رویداد ورزشی سال آینده خواهد بود.

تقویم فدراسیون جهانی کاراته در سال ۲۰۲۶ بدین ترتیب است:

۱. لیگ جهانی کاراته وان سری آ - تفلیس، گرجستان - ۱۹ الی ۲۱ دی ۱۴۰۴

۲. لیگ برتر جهانی کاراته وان (پریمیر لیگ( - استانبول، ترکیه - ۳ الی ۵ بهمن ۱۴۰۴

۳. قهرمانی رده های پایه اروپا – لیماسول، قبرس - ۱۷ الی ۱۹ بهمن ۱۴۰۴

۴. لیگ جهانی کاراته وان جوانان – فجیره، امارات– ۲۳ الی ۲۶ بهمن ۱۴۰۴

۵. لیگ برتر جهانی کاراته وان (پریمیر لیگ) - رم، ایتالیا– ۲۲ الی ۲۴ اسفند ۱۴۰۴

۶. لیگ جهانی کاراته وان جوانان – هراره، زیمبابوه – ۷ الی ۹ فروردین

۷. لیگ برتر جهانی کاراته وان (پریمیر لیگ) - چین - ۲۱ الی ۲۳ فروردین ۱۴۰۵

۸. لیگ جهانی کاراته وان سری آ– لاکرونیا، اسپانیا – ۴ الی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

۹. لیگ جهانی کاراته وان جوانان – مانیل، فیلیپین - ۲۴ الی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۰. قهرمانی بزرگسالان اروپا – فرانکفورت، آلمان – ۳۰ اردیبهشت الی ۳ خرداد ۱۴۰۵

۱۱. قهرمانی بزرگسالان آمریکای جنوبی – ریو دوژانیرو، برزیل – ۷ الی۱۰ خرداد ۱۴۰۵

۱۲. مسابقلات قهرمانی اقیانوسیه – اوکلند، نیوزیلند – ۸ الی ۱۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۳. لیگ برتر جهانی کاراته وان (پریمیر لیگ) – رباط، مراکش – ۲۲ الی ۲۴ خرداد ۱۴۰۵

۱۴. قهرمانی دانشجویان جهان – برزیل – ۲۰ الی۲۳ خرداد ۱۴۰۵

۱۵. قهرمانی مدیترانه – اسکندریه، مصر – ۲۶ الی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۶. قهرمانی آسیا بزرگسالان – بالی، اندونزی – ۲۹ الی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷. کمپ جوانان جهان – پورتچ، کرواسی – ۸ الی ۱۰ تیر ۱۴۰۵

۱۸. لیگ جهانی کاراته وان جوانان - پورتچ، کرواسی – ۱۱ الی۱۴ تیر ۱۴۰۵

۱۹. لیگ جهانی کاراته وان سری آ – گوادالاخارا، مکزیک – ۲۵ الی ۲۸ تیر ۱۴۰۵

۲۰. قهرمانی رده های پایه آمریکا – (مکان متعاقبا اعلام می شود) – ۵ الی ۸ شهریور ۱۴۰۵

۲۱. بازی های مدیترانه – تارانتو، ایتالیا – ۱۰ و ۱۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۲. قهرمانی آفریقا – آنتاناناریوو ، ماداگاسکار – ۱۶ الی ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

۲۳. قهرمانی آسیا رده های پایه – امان، اردن – ۱۷ الی ۲۰ شهریور

۲۴. لیگ جهانی کاراته وان جوانان – گوادالاخارا، مکزیک – ۲۶ الی ۲۹ شهریور ۱۴۰۵

۲۵. بازی های آسیایی کاراته – ناگویا، ژاپن – ۲۹ شهریور الی ۱ مهر ۱۴۰۵

۲۶. لیگ جهانی کاراته وان سری آ – سالزبورگ، اتریش، ۱۰ الی ۱۲ مهر ۱۴۰۵

۲۷ قهرمانی جهان رده های پایه – بیلسکو بیالا ، لهستان – ۲۲ الی ۲۶ مهر

۲۸. المپیک جوانان – داکار، سنگال – ۹ الی ۲۲ آبان ۱۴۰۵

۲۹. قهرمانی کشور های مشترک المنافع – گلاسگو،اسکاتلند – ۱۴ و ۱۵ آبان ۱۴۰۵

۳۰. جام جهانی کاراته – هانگژو، چین - ۲۹ آبان الی یک آذر ۱۴۰۵

۳۱. لیگ جهانی کاراته وان جوانان – ونیز، ایتالیا – ۱۹ الی ۲۲ آذر ۱۴۰۵