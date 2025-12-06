پاداش مدال آوران بازی های پاراآسیایی جوانان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزش ایران با ۱۹۴ ورزشکار در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان به میزبانی دوبی شرکت می کند. کمیته ملی پارالمپیک برای مدال آوران این بازی ها، پاداشی معادل مدال آوران بازی های آسیایی جوانان پرداخت خواهد کرد.

بر این اساس، پاداش پرداختی به مدال آوران بازی های پاراآسیایی جوانان به این شرح است:

* مدال آور طلا: ۱۰۰ میلیون تومان

* مدال آور نقره: ۶۰ میلیون تومان

* مدال آور برنز: ۴۰ میلیون

مریم کاظمی پور سرپرست کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی جوانان در نشست خبری که امروز شنبه برگزار شد، این موضوع را اعلام کرد و تاکید داشت که این تصمیم در راستای عدالت محوری میان ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی اتخاذ شده است.

پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان ۱۶ تا ۲۳ آذر در دوبی برگزار می شود.