حضور وزیر ورزش در افتتاحیه بازی های پاراآسیایی جوانان

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، همراهی کاروان ایران در جریان بازی های پاراآسیایی جوانان در برنامه احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان قرار دارد.
بر این اساس قرار است احمد دنیا عصر روز چهارشنبه همزمان با اولین روز رسمی این بازی ها عازم دبی شود و در مراسم افتتاحیه حاضر شود. او تا شنبه اینده در دبی خواهد بود تا از نزدیک رقابت ورزشکاران ایران را پیگیری کند.
پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان ١٦ تا ٢٣ آذر در دوبی برگزار می شود، کاروان ایران با ١٩٤ ورزشکار در ١١ رشته در این بازی ها شرکت می کند.
در دوره پیشین بازی های پاراآسیایی جوانان که به میزبانی بحرین برگزار شد، کاروان ایران در رده نخست جدول توزیع مدالی ایستاد.
