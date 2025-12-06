معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی اصفهان معرفی شد

امیرکرم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سوابق و تجربه‌های مدیریتی داوود آبیان اظهار کرد: وی کارمند رسمی وزارت میراث فرهنگی است و پیش از این در استان زنجان سمت معاون گردشگری را بر عهده داشته است. وی در طول دوران مدیریت خود موفق به رشد قابل توجه حوزه گردشگری در این استان شده و به عنوان یکی از معاون‌های برجسته کشور شناخته می‌شود.

وی افزود: داوود آبیان با تحصیلات در رشته‌های معماری، مرمت و دکترای باستان شناسی و بیش از ۲۷ سال سابقه فعالیت در حوزه گردشگری، تجربه مدیریتی چندین شهرستان و معاونت در سطوح مختلف وزارتخانه را در کارنامه خود دارد. وی ضمن تقدیر از خدمات آقای حبیبی در سمت پیشین معاون گردشگری، اعلام کرد که از تجربه‌های ایشان در سایر پروژه‌ها بهره‌گیری خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان درباره سیاست‌ها و رویکردهای جدید اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در حوزه گردشگری گفت: مهم‌ترین اولویت بازاریابی گردشگری و جذب هر چه بیشتر گردشگران داخلی و خارجی است. ایجاد تعاملات با سفرای کشورهای مختلف، ارتقای کیفیت خدمات، کنترل قیمت‌ها و تحریک تقاضا از طریق برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی از جمله محورهای اصلی فعالیت‌های معاونت گردشگری خواهد بود.

وی تصریح کرد: موفقیت در حوزه گردشگری نیازمند همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولت است و نقش تشکل‌های حرفه‌ای، انجمن‌ها و نهادهای فعال در این بخش برای توسعه پایدار گردشگری استان کلیدی خواهد بود.

کرم زاده گفت: داوود آبیان از امروز شنبه به عنوان سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و انتظار می‌رود با تجارب مدیریتی و دانش تخصصی خود، تحولات مثبت و قابل توجهی در حوزه گردشگری اصفهان ایجاد شود.