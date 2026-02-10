به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدی پور گفت: ساعت ۶:۰۴ صبح سه شنبه ۲۱ بهمنماه، حادثه آتشسوزی در یک سوله ۱۵۰۰ متری (کارگاه سبدسازی و چوب و کارتن ) واقع در بلوار ولایت به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله تیمهای عملیاتی از ایستگاههای ۷، ۱۰، ۱۳ و ۱۸ به همراه ۵ دستگاه خودروی اطفایی سنگین و نیمهسنگین به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز، در خصوص جزئیات این عملیات اظهار کرد: آتش در بخشی از سوله آغاز شده بود و با سرعت در حال سرایت به کارگاههای مجاور و دستگاههای صنعتی بود. آتشنشانان بلافاصله عملیات مهار را از دو جبهه آغاز کردند.
وی افزود: خوشبختانه با سرعت عمل نیروها، شعلههای آتش پیش از خسارت به تجهیزات اصلی کنترل شد. این حادثه هیچگونه تلفات جانی نداشته و علت وقوع آن توسط کارشناسان در دست بررسی است.
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