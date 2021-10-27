تاسیسات گردشگری اصفهان آماده میزبانی از گردشگران خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با روزهای ابتدایی آبان‌ماه و بازگشایی مرزهای ایران بر روی گردشگران خارجی، علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی سفری به اصفهان داشت و پیگیر وضعیت گردشگری در یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگران شد.

اصفهان در کنار شیراز و یزد یکی از سه ضلع مثلث طلایی گردشگری ایران است که تقریباً همه گردشگران خارجی در برنامه سفر خود سری به اصفهان می‌زنند؛ چه بسا انگیزه بسیاری از گردشگران خارجی برای سفر به ایران، بازدید از اصفهان و آثاری نظیر میدان نقش جهان باشد. با این حال تعطیلی ۲۰ ماهه گردشگری به دلیل شیوع ویروس کرونا، ضربه سخت و سنگینی به فعالان گردشگری در این استان وارد کرده و آن‌ها حالا خود را محیا میزبانی از گردشگران می‌کنند.

حیدر صادقی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان درباره سفر شالبافیان به اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این سفر از ۲۰۰ کلیپ و ویدئو معرفی اصفهان که توسط اتاق بازرگانی تهیه و تولید شده بود، رونمایی و درباره مباحث تبلیغاتی گردشگری بحث و تبادل نظر شد.

وی افزود: قرار شد این کلیپ‌ها به عنوان یک الگوی ملی معرفی شود و دیگر اتاق‌های بازرگانی کشور و بخش‌های خصوصی به سمت تولید چنین محتواهایی برای بازاریابی و تبلیغات گردشگری حرکت کنند. از طرفی ثبت و ضبط میراث فرهنگی ملموس و ناملموس اصفهان در قالب چنین آثاری به حفظ و معرفی آنان کمک شایانی کرده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به ملاقات شالبافیان و استاندار اصفهان، توضیح داد: در این دیدار دراره سیاست و هدف‌گذاری‌هایی در حوزه گردشگری مباحثی مطرح شد. همچنین طرح «مرکز جهانی گردشگری و صنایع دستی» که ایران به سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) ارائه داده نیز معرفی و پیرامون ظرفیت‌های اصفهان در این صحبت شد.

صادقی درباره توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در دوران شیوع ویروس کرونا که از مباحث مورد بحث استانداری اصفهان و وزارت میراث فرهنگی است، تاکید کرد: به رغم مشکلاتی که در چند سال اخیر وجود داشته، ۳۰۰ درصد سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری افزایش یافته است؛ البته این آمار همچنان با ایده‌آل‌ها فاصله دارد.

وی با اشاره به بازگشایی مرزهای ایران به روی گردشگری خارجی، خاطرنشان کرد: بازگشایی مرزها و اعطای ویزای توریستی ایران، با رعایت دستورنامه‌های بهداشتی مختلفی انجام می‌شود. در این بازگشایی ارگان‌های ذی‌ربط از جمله وزارت میراث فرهنگی، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و بخش خصوصی ماموریت‌هایی دارند و نظارت دقیقی صورت خواهد گرفت.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان درباره آمادگی تأسیسات گردشگری این استان برای استقبال از گردشگران خارجی، گفت: زیرساخت صد در صد آماده هستند، در حوزه‌های اقامتی و تفریحی استان اصفهان تنوع کم‌نظیری وجود دارد و همه تأسیسات گردشگری استان آماده میزبانی منطبق با شرایط کرونا هستند. در مدت زمانی که کرونا فعالیت‌های گردشگری را تعطیل کرده بود، تقریباً تمام فعالان گردشگری از جمله تورگردانان و کارمندان هتل، آموزش‌هایی درباره مدیریت تورها دیده‌اند و نیروی انسانی نیز آماده میزبانی از گردشگران است.