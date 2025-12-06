پرداخت ۲۷ همت تسهیلات ازدواج توسط بانک ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک با رویکرد حمایت از ازدواج جوانان از ابتدای فروردین ماه تا پایان آبان امسال با تخصیص ۲۷۴ میلیون و ۵۴۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج، سهم عمده و نقش قابل توجهی در پرداخت وامهای قرضالحسنه ازدواج به زوجهای واجد شرایط در شبکه بانکی کشور داشته است که بر این اساس با احتساب تعداد فقره تسهیلات اعطایی، به طور متوسط روزانه در این مدت ۳۴۰ نفر از این تسهیلات بهره مند شدهاند.
پرداخت ۶ همت وام قرضالحسنه فرزندآوری
همچنین وام قرضالحسنه فرزندآوری طی همین مدت به ارزش نزدیک به ۶ همت به ۶۳ هزار و ۲۴۱ متقاضی توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است که این آمارها نشان میدهد رتبه این بانک در شبکه بانکی چشمگیر و نسبت به سایر بانکها در جایگاه مناسب و جزو سه بانک برتر کشور در این زمینه است.
گفتنی است، بانک ملی ایران به عنوان تکیهگاه و بازوی توانمند دولت و یکی از پیشگامان اجرای سیاستهای مسئولیت اجتماعی در کشور، با توسعه پرداختهای خود در بخش تسهیلات قرضالحسنه، گامهای موثری در مسیر محرومیت زدایی در جامعه و پیشبرد اهداف توسعهای کشور برداشته است.
