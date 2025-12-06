پروژه های محرومیت زدایی توسط گروه جهادی شهید سلیمانی اجرا شده است

مجید قنبری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجامشده طی سالهای اخیر، از بیش از ۶۰ پروژه عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و خدماتی بهعنوان دستاوردهای این گروه جهادی عنوان کرد و گفت: روستای پری که سالها با افت جمعیت و رکود اقتصادی مواجه بود، امروز به لطف مشارکت مردم و فعالیتهای جهادی، به یکی از روستاهای موفق و در حال رشد استان زنجان تبدیل شده است.
مسئول گروه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی روستای پری شهرستان ماهنشان، با اشاره به آغاز فعالیت این گروه در سال ۱۳۹۸ و ثبت رسمی در سال ۱۴۰۰ افزود: یکی از نخستین اقدامات ما احیای نهرهای قدیمی و لایروبی حدود ۲۰ کیلومتر مسیر آبیاری بود که با همکاری سپاه و پیگیریهای مداوم انجام شد. پس از آن، بزرگترین طرح لولهگذاری آبهای سطحی استان زنجان به طول ۱۰۰ کیلومتر در روستای پری اجرا شد و بهزودی افتتاح خواهد شد.
وی از تعویض ۱۲ تا ۱۳ کیلومتر شبکه آب شرب و ساخت مخزن ۵۰۰ هزار لیتری در ارتفاعات روستا بهعنوان پروژههای مهم خدماتی نام برد و افزود: با این اقدامات و ایجاد زیرساختهای اشتغال، روند مهاجرت معکوس آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۵ خانوار به روستا بازگشتهاند همچنین با همکاری بنیاد علوی از طریق گروه جهادی، ۱۰ میلیارد تومان وام بلاعوض و بلند مدت برای مسکن و اشتغال به متقاضیان داده شد.
مسئول گروه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی روستای پری شهرستان ماهنشان، ادامه داد: با حمایت مردم و افتتاح بیش از ۱۰ واحد صنفی و کارگاهی جدید، از جمله کارگاه تولید ادوات کشاورزی، سنگکپزی، خیاطی، تولید دستمال کاغذی و لوازم یدکی، امروز اقتصاد روستا جان گرفته و نرخ رشد جمعیت پری نیز مثبت شده است.
قنبری در ادامه به فعالیتهای ورزشی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: احداث باشگاه بدنسازی ۲۴۰ متری، احیای سالن ورزشی و تعویض چمن مصنوعی زمین فوتبال از جمله اقدامات ما در حوزه ورزش بود. همچنین جشنوارههای روستایی، برنامههای ملی و مذهبی و ویژه مراسمهای امامزاده علمدار با محوریت گروه جهادی برگزار میشود.
مسئول گروه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی روستای پری شهرستان ماهنشان، گفت: ساخت دیوار دور آرامستان روستای پری به مساحت دو هکتار است و ساخت مزار شهدا با کمک بنیاد علوی از فعالیتهای این گروه جهادی است.
قنبری مهمترین پروژه در حوزه زیرساختی را اخذ مجوز پمپبنزین پس از ۱۵ سال انتظار عنوان کرد و گفت: برای سرمایهگذار این طرح با همکاری مسئولان، ۵ میلیارد تومان وام کمبهره نیز فراهم شده است تا پس از تکمیل، به ۶۰ روستای منطقه خدماترسانی شود.
وی با اشاره به مشارکت چهار میلیارد تومانی مردم در طرح لولهگذاری بیان کرد: در مرحله جدید، تعریض، جدولگذاری و آسفالتریزی تمام کوچههای روستای پری در دستور کار است. احداث پارک ۳۵۰۰ متری و ساخت محل ویژه تعزیه نیز جزو طرحهای آینده ما خواهد بود.
قنبری با بیان اینکه پیگیریهای چهار ساله برای ارتقای سیاسی روستای پری به نتیجه رسیده است، افزود: تأیید جمعیت ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفری منطقه انجام شده و پرونده ارتقا هماکنون در دفتر ریاستجمهوری قرار دارد.
