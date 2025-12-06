شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های حوزه رسانه در خراسان جنوبی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاسمی، صبح شنبه در نشست با اعضای هیئت اندیشه ورز بسیج رسانه و جمعی از مدیران رسانه استان ضمن تبریک فرارسیدن شانزدهم آذر و روز دانشجو، بر نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری و ارتقای فرهنگ عمومی تأکید کرد.

وی گفت: رسانه چشم بیدار جامعه و زبان مردم است و باید دغدغه‌های واقعی مردم را با دقت و مستندات معتبر منتقل کند.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با اشاره به جایگاه قانونی رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، نقد و روشنگری افزود: آزادی بیان حق طبیعی رسانه‌هاست، اما رعایت حدود قانونی، دقت در انتشار اخبار و پرهیز از لطمه‌زدن به آبرو، حریم خصوصی و امنیت عمومی ضرورت انکارناپذیر فعالیت رسانه‌ای است.

قاسمی تأکید کرد: انتشار اخبار باید مستند و مبتنی بر منابع معتبر باشد.

وی تصریح کرد: اگر خبری واقعیت داشته باشد، هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی رسانه را بگیرد، اما انتشار مطالب نادرست می‌تواند موجب طرح شکایت و مسئولیت کیفری شود.

وی همچنین افزود: نقد عملکرد مسئولان، حتی شخص دادستان، اگر مستند و منصفانه باشد، نه تنها جرم نیست بلکه مورد استقبال قرار می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند از تعیین شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با رسانه‌ها خبر داد و گفت: از این پس پرونده‌های شکایات رسانه‌ای به شعبه اول دادیاری ارجاع خواهد شد.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه حل اختلاف رسانه‌ها را مطرح کرد و آن را اقدامی مؤثر در کاهش تنش‌ها و پیشگیری از شکایات قضایی دانست.

قاسمی با اشاره به دغدغه خبرنگاران درباره امنیت شغلی اظهارکرد: هیچ فردی در دستگاه قضایی بدون وجود ادله کافی و مطابق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری احضار نخواهد شد.

وی تأکید کرد: نگاه دستگاه قضایی به رسانه‌ها حمایت ی است و در مواردی که خطایی رخ داده اما سوءنیت وجود نداشته، تلاش ما حمایت از رسانه بوده است.

دادستان بیرجند خطاب به مدیران گفت: طرح شکایت عجولانه علیه رسانه‌ها نتیجه‌ای ندارد و تنها زمانی که سوءنیت و مستندات کافی وجود داشته باشد، پرونده تشکیل خواهد شد.

قاسمی یکی از موضوعات مهم حقوق عامه را پروژه «مسکن ملی زعفرانیه» دانست و گفت: تاکنون ۲۰۷۲ واحد ساخته شده و هرچند پیشرفت کار در خراسان جنوبی نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است، اما اشکالاتی وجود دارد که در حال پیگیری است.

وی همچنین درباره پرونده قدیمی «اراضی موسوی» توضیح داد: این پرونده بیش از دو دهه در رفت‌وآمد بود و اکنون با حمایت دستگاه قضایی، زمین بیش از ۷۰۰ نفر تعیین تکلیف شده و حدود ۳۰۰ نفر باقی مانده‌اند که روند رسیدگی ادامه دارد.

دادستان بیرجند با اشاره به موضوع حذف محرومیت از شهرستان‌های قائن و بیرجند گفت: اکنون بهترین زمان برای مطالبه‌گری است، چرا که این اقدام به نفع مردم، کارمندان، تولیدکنندگان و حتی دستگاه قضایی خواهد بود.

قاسمی با اشاره به وضعیت بازار و گرانی میوه گفت: سفره مردم روز به روز کوچک‌تر شده و ما این مسئله را درک می‌کنیم.

وی افزود: در موضوع قیمت‌گذاری میوه و تره‌بار جلسات متعددی برگزار شده و ریاست کل دادگستری نیز شخصاً به این موضوع ورود کرده است.

به گفته وی، اختلاف قیمت نارنگی از مبدا تا بازار بیرجند ناشی از واسطه‌ها و نبود نظارت کافی است.

دادستان بیرجند خاطرنشان کرد: حتی برخلاف وظیفه ذاتی دادستان، نماینده‌ای از دادسرا همراه گشت‌های تعزیرات اعزام شده تا نظارت تقویت شود.

قاسمی در پایان نشست خاطرنشان کرد: دفتر دادستانی آماده دریافت دغدغه‌ها و گزارش‌های اصحاب رسانه است و همواره خبرنگاران می‌توانند گزارش‌های خود را بی‌واسطه با اینجانب یا معاون حقوق عامه در میان بگذارند.