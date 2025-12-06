اولین همایش تخصصی نهج البلاغه فراجا استان کرمان دیماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین امیری فر، صبح شنبه در نشست خبری مرحله استانی اولین همایش تخصصی نهج البلاغه انتظامی کشور گفت: این همایش ۱۰ دیماه سال جاری در مسجد الزهرا فرماندهی انتظامی استان کرمان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای این همایش افزود: امسال بحث نهج البلاغه با توجه به توصیه رهبری در دستور کار سازمان عقیدتی سیاسی ناجا قرار گرفت و از ابتدای امسال ۷۲۵ جلسه هم‌اندیشی، هماهنگی و بصیرت افزایی در این راستا در سطح نهادها و ادارات و با اقشار و گروه‌های مختلف برگزار شد.

وی ادامه داد: تعداد ۸۰ اثر در رشته‌های مقاله نویسی، شعر، نقاشی، سرود و فیلم کوتاه دریافت شده و داوری آثار در حال انجام است و در هر رشته سه نفر از برگزیدگان به همایش کشوری که بهمن‌ماه برگزار خواهد شد، راه خواهند یافت.

رئیس عقیدتی سیاسی ستاد فرماندهی انتظامی کل استان کرمان تصریح کرد: چاپ و توزیع تعداد ۷۲۰۰ تراکت فراخوان جمع آوری آثار نهج البلاغه در فرماندهی انتظامی کرمان و رده‌های تابعه، ادارات و ارگان‌های کرمان، توزیع و نصب ۴۸ عدد تخته شاسی و انتشار ۱۲ هزار و ۵۰۰ تراکت همایش و محتوای فرهنگی، تربیتی و آموزشی از حکمت‌ها و خطبه‌های نهج البلاغه، چاپ و نصب ۳۵۰ متر بنر در خصوص فراخوان جمع آوری آثار همایش نهج البلاغه و نکات آموزشی از نهج البلاغه از دیگر اقدامات صورت گرفته در خصوص این همایش می‌باشد.