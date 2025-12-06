  1. استانها
  2. کرمان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

اولین همایش تخصصی نهج البلاغه فراجا استان کرمان دیماه برگزار می شود

اولین همایش تخصصی نهج البلاغه فراجا استان کرمان دیماه برگزار می شود

کرمان- رئیس عقیدتی سیاسی ستاد فرماندهی انتظامی کل استان کرمان از برگزاری اولین همایش تخصصی نهج البلاغه انتظامی استان کرمان در دهم دی ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین امیری فر، صبح شنبه در نشست خبری مرحله استانی اولین همایش تخصصی نهج البلاغه انتظامی کشور گفت: این همایش ۱۰ دیماه سال جاری در مسجد الزهرا فرماندهی انتظامی استان کرمان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای این همایش افزود: امسال بحث نهج البلاغه با توجه به توصیه رهبری در دستور کار سازمان عقیدتی سیاسی ناجا قرار گرفت و از ابتدای امسال ۷۲۵ جلسه هم‌اندیشی، هماهنگی و بصیرت افزایی در این راستا در سطح نهادها و ادارات و با اقشار و گروه‌های مختلف برگزار شد.

وی ادامه داد: تعداد ۸۰ اثر در رشته‌های مقاله نویسی، شعر، نقاشی، سرود و فیلم کوتاه دریافت شده و داوری آثار در حال انجام است و در هر رشته سه نفر از برگزیدگان به همایش کشوری که بهمن‌ماه برگزار خواهد شد، راه خواهند یافت.

رئیس عقیدتی سیاسی ستاد فرماندهی انتظامی کل استان کرمان تصریح کرد: چاپ و توزیع تعداد ۷۲۰۰ تراکت فراخوان جمع آوری آثار نهج البلاغه در فرماندهی انتظامی کرمان و رده‌های تابعه، ادارات و ارگان‌های کرمان، توزیع و نصب ۴۸ عدد تخته شاسی و انتشار ۱۲ هزار و ۵۰۰ تراکت همایش و محتوای فرهنگی، تربیتی و آموزشی از حکمت‌ها و خطبه‌های نهج البلاغه، چاپ و نصب ۳۵۰ متر بنر در خصوص فراخوان جمع آوری آثار همایش نهج البلاغه و نکات آموزشی از نهج البلاغه از دیگر اقدامات صورت گرفته در خصوص این همایش می‌باشد.

کد خبر 6679458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها