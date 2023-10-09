به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز آموزش ۰۵ کرمان، حجتالاسلام محمد محمدیسلیمانی از برگزاری آزمون مرحله مقدماتی دوازدهمین جشنواره «حدیث آجا» در کرمان خبر داد و گفت: این مرحله از مسابقات با محوریت نماز در سیره و سخن امام علی (ع) و با حضور ۷۰ نفر، ویژه کارکنان وظیفه در مرکز تربیت و آموزش ۰۵ شهید علیرضا اشرفگنجویی برگزار شد.
وی با بیان اینکه احادیث همان نور هدایت عالم هستند که به واسطه پیامبران و برگزیدگان الهی برای راهنمایی و هدایت بندگان به جای ماندهاند، اظهار کرد: جشنواره «حدیث آجا» در سه مرحله مقدماتی، سراسری نیروی زمینی و مرحله آجا برگزار میشود.
رئیس عقیدتیسیاسی مرکز تربیت و آموزش ۰۵ کرمان از راهیابی ۵ نفر از کارکنان وظیفه این مرکز به مرحله سراسری نیروی زمینی دوازدهمین دوره جشنواره حدیث آجا خبر داد و گفت: مرحله سراسری این جشنواره پانزدهم آبانماه امسال برگزار میشود.
حجتالاسلام محمدیسلیمانی در پایان اظهار کرد: جشنواره حدیث آجا در سه مقطع کارکنان پایور، خانواده کارکنان و کارکنان وظیفه برگزار میشود که مسابقه مقدماتی در مقطع کارکنان پایور و خانواده کارکنان نیز بهصورت مجازی برگزار شده و نتایج آن به زودی اعلام میشود.
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