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۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۳

رئیس عقیدتی‌سیاسی مرکز تربیت و آموزش ۰۵ کرمان عنوان کرد؛

راه‌یابی کارکنان وظیفه مرکز ۰۵ به مرحله سراسری جشنواره حدیث آجا

راه‌یابی کارکنان وظیفه مرکز ۰۵ به مرحله سراسری جشنواره حدیث آجا

کرمان- رئیس عقیدتی‌سیاسی مرکز تربیت و آموزش ۰۵ شهید اشرف‌گنجویی کرمان گفت: ۵ نفر از کارکنان وظیفه این مرکز به مرحله سراسری نیروی زمینی دوازدهمین دوره جشنواره حدیث آجا راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز آموزش ۰۵ کرمان، حجت‌الاسلام محمد محمدی‌سلیمانی از برگزاری آزمون مرحله مقدماتی دوازدهمین جشنواره «حدیث آجا» در کرمان خبر داد و گفت: این مرحله از مسابقات با محوریت نماز در سیره و سخن امام علی (ع) و با حضور ۷۰ نفر، ویژه کارکنان وظیفه در مرکز تربیت و آموزش ۰۵ شهید علیرضا اشرف‌گنجویی برگزار شد.

وی با بیان اینکه احادیث همان نور هدایت عالم هستند که به واسطه پیامبران و برگزیدگان الهی برای راهنمایی و هدایت بندگان به جای مانده‌اند، اظهار کرد: جشنواره «حدیث آجا» در سه مرحله مقدماتی، سراسری نیروی زمینی و مرحله آجا برگزار می‌شود.

رئیس عقیدتی‌سیاسی مرکز تربیت و آموزش ۰۵ کرمان از راه‌یابی ۵ نفر از کارکنان وظیفه این مرکز به مرحله سراسری نیروی زمینی دوازدهمین دوره جشنواره حدیث آجا خبر داد و گفت: مرحله سراسری این جشنواره پانزدهم آبان‌ماه امسال برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدی‌سلیمانی در پایان اظهار کرد: جشنواره حدیث آجا در سه مقطع کارکنان پایور، خانواده کارکنان و کارکنان وظیفه برگزار می‌شود که مسابقه مقدماتی در مقطع کارکنان پایور و خانواده کارکنان نیز به‌صورت مجازی برگزار شده و نتایج آن به زودی اعلام می‌شود.

کد مطلب 5906852

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