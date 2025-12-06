به گزارش خبرنگار مهر، مجید آنجفی ظهر شنبه در همایش روز جهانی خاک در دانشگاه کردستان با تأکید بر جایگاه راهبردی خاک در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: روند بهرهبرداری از منابع آب و خاک در کشور مناسب نیست و نتیجه سو مدیریتهای گذشته بروز بحران آب در مقیاس ملی است.
وی اعلام کرد: طبق اسناد بالادستی قرار بود با اجرای برنامههای افزایش بهرهوری، تا سال ۱۴۱۱ به میزان ۵۱ میلیارد مترمکعب آب قابل برنامهریزی در بخش کشاورزی برسیم اما این هدف امسال و هفت سال زودتر محقق شده است.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: تعداد چاههای آب کشاورزی کشور در سال ۱۳۵۷ حدود ۶۰ هزار حلقه بود که امروز به یک میلیون حلقه رسیده و ۵۰۰ هزار حلقه آن غیرمجاز است.
میزان فرسایش خاک در کشور ۱۶ تن در هکتار است
وی تصریح کرد: میزان فرسایش خاک در کشور ۱۶ تن در هکتار است و باید طبق برنامهریزی انجامشده به ۱۳ تن کاهش پیدا کند.
آنجفی با اشاره به اینکه کردستان از استانهای موفق در حوزه حفاظت از خاک است اما در زمینه فرسایش با چالش روبهروست، گفت: این وضعیت نشان میدهد سایر استانها شرایط نامطلوبتری دارند.
وی یادآور شد: تمام محققان و مدیران حوزه خاک معتقدند در دسترسترین و اثربخشترین مسیر برای جلوگیری از بحران خاک توسعه کشاورزی حفاظتی است و میان گسترش این نوع کشاورزی و شاخصهای توسعه کشور ارتباط مستقیم وجود دارد.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: طرح پایداری تولید در دیمزارها به عنوان برنامه پنجساله این وزارتخانه پیشبینی شده است و کردستان که در طرح جهش تولید پیشتاز بود اکنون نیز در اجرای طرح پایداری نقش محوری دارد.
وی اظهار کرد: در طرح جهش تولید به جای تککشتی به چندکشتی در اراضی دیم روی آوردیم که نتیجه آن تولید نیم میلیون تن علوفه در سال گذشته بود.
پیگیری منابع مالی برای اجرای طرح پایداری تولید در دیمزارها
آنجفی گفت: برای اجرای گسترده طرح پایداری تولید در دیمزارها تأمین منابع مالی در بودجه سال آینده در حال پیگیری است تا این طرح با وسعت و شدت بیشتری در کشور اجرا شود.
وی تأکید کرد: با توجه به بحران آب اجرای این طرح فشار بر اراضی آبی را کاهش میدهد و بخشی از پایه تولید به دیمزارها منتقل میشود و تنوع کشت نیز بهبود مییابد.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد: در سه محور تعریف الگوی کشت جدید، توسعه کشاورزی حفاظتی و اجرای طرح پایداری در دیمزارها برنامههای ماندگار و اثرگذاری در حال انجام است.
