توفان «بایرون» در یونان خسارات زیادی به بار آورد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، ماندرا، شهری در منطقه غربی آتیکا، تقریباً ۲۰ کیلومتری آتن، از جمله مناطقی بود که بیشترین آسیب را دید. سیل شدید، خاطرات دردناک فاجعه سال ۲۰۱۷ را در آنجا زنده کرد، زمانی که ۲۴ نفر در جریان یک رویداد آب و هوایی شدید مشابه جان خود را از دست دادند. خیابان‌ها به دریاچه تبدیل شدند و خانه‌ها و مشاغل در میان بارش شدید باران در گل و لای غرق شدند.

این بار، هیچ تلفاتی در ماندرا یا هر جای دیگر یونان گزارش نشده است. از صبح پنجشنبه، آتش‌نشانی نزدیک به ۶۰۰ تماس برای کمک، از جمله درخواست تخلیه ۲۲ نفر به محل امن، که ۱۰ نفر از آنها در ماندرا بوده‌اند، دریافت کرده است.

مقامات محلیروز شنبه گفتند که اقدامات ضد سیل انجام شده در سال‌های اخیر احتمالاً از فاجعه دیگری جلوگیری کرده است، اگرچه تأکید کردند که هنوز به پیشرفت‌های بیشتری نیاز است.

طی ۴۸ ساعت گذشته، بارش‌های شدید همراه با رعد و برق و بادهای شدید، خسارات قابل توجهی به خانه‌ها، مشاغل، زمین‌های کشاورزی و زیرساخت‌ها در بسیاری از نقاط یونان، از جزیره زاکینتوس در غرب گرفته تا سرزمین اصلی، شبه جزیره پلوپونز و جزایر دریای اژه مانند کرت و رودز در جنوب شرقی، وارد کرده است.

تقریباً تمام مناطق کشور (۱۲ از ۱۳ منطقه) تا روز شنبه در وضعیت هشدار "قرمز" قرار گرفتند که بالاترین سطح است. مدارس همچنان تعطیل هستند و مقامات از مردم خواستند از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

سازمان ملی هواشناسی گزارش داد که انتظار می‌رود شرایط نامساعد آب و هوایی تا ظهر شنبه ادامه داشته باشد.