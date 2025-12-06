  1. استانها
  2. اصفهان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

هواشناسی: سامانه بارشی جدید در راه اصفهان است

هواشناسی: سامانه بارشی جدید در راه اصفهان است

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از نفوذ سامانه بارشی جدید از اواخر وقت دوشنبه ۱۷ آذر و فعالیت متناوب آن تا اواسط هفته پیش رو خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از امروز تا روز دوشنبه ۱۷ آذر جوی آرام و پایدار در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، اظهار کرد: از شامگاه دوشنبه تا اواسط هفته آینده با گذر امواج، شاهد ناپایداری‌های متناوب به صورت رشد ابر، مه آلودگی، وزش باد و بارش باران خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در ارتفاعات و مناطق کوهستانی سردسیر استان احتمال بارش برف وجود دارد، گفت: اوج فعالیت سامانه در مناطق غربی و جنوبی استان خواهد بود.

به گفته رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان، در مناطق مرکزی استان نیز احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

امینی خاطرنشان کرد: تا روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه شاخص آلودگی هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان به ویژه کلانشهر اصفهان افزایش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد یکشنبه به دمای صفر درجه می‌رسد.

همچنین بویین میاندشت با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان خواهند بود.

کد خبر 6679757

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      شماکه تا۱۷ آذرتعطیل کردیدیه باره بزنیدتاچهارشنبه .انشالله ازهفته ی دیگه بچه هابرندمدرسه .یاکلا یه هفته برندیه هفته تعطیلی آلودگی هام کم میشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها