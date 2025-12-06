مقیمی: احداث حداقل یک سردخانه بزرگ در شفت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار و اقدام مشترک شهرستان بر برنامهریزی پیشدستانه دستگاههای اجرایی برای تأمین مرغ، آرد، نان و سایر کالاهای اساسی، توسعه زیرساختهای سردخانهای و کشتارگاهی و پرداخت مطالبات چایکاران تأکید کرد و گفت: نظارت دقیق و پایش مستمر مرغداریها باید بهصورت هفتگی انجام شود تا تولید، جوجهریزی و تأمین بازار تحت کنترل باشد.»
وی با اشاره به جایگاه شفت بهعنوان یکی از مراکز عمده تولید مرغ گوشتی در استان، افزود: برنامهریزی پیشگیرانه برای شرایط بحرانی مانند بارش برف و محدودیت سوخت ضروری است و تمامی ۶۲ واحد مرغداری شهرستان باید ذخیره سوخت کافی داشته باشند.
فرماندار شفت با بیان اینکه شهرستان فاقد کشتارگاه طیور است، بر پیگیری جدی این موضوع تأکید کرد تا امکان کشتار، بستهبندی و توزیع محصولات تولیدی در داخل شهرستان فراهم شود.
وی همچنین به ضرورت توسعه ظرفیتهای سردخانهای اشاره کرد و افزود: ظرفیت فعلی پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست و احداث حداقل یک سردخانه بزرگ باید در دستور کار قرار گیرد.
پرداخت مطالبات چایکاران
مقیمی با اشاره به افزایش فروش چای نسبت به سال گذشته و کاهش موجودی انبار کارخانهها گفت: لازم است مطالبات باقیمانده چایکاران در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود تا چرخه تولید و خرید برگ سبز در سال آینده با مشکل مواجه نشود.
وی بر نظارت مستمر بر عملکرد نانواییها تأکید و اظهار داشت: کیفیت نان، وزن چانه و زمان فعالیت نانواییها باید بهطور ویژه پایش شود و طرح نانوایی سیار نیز در مواقع بحرانی اجرا شود.
فرماندار شفت همچنین توسعه مجتمعهای نان چندمنظوره را مهم خواند و گفت: این طرحها میتواند هم در اشتغالزایی مؤثر باشد و هم تابآوری شهرستان در برابر بحرانها را افزایش دهد.
پایش بازار شب یلدا
مقیمی با اشاره به لزوم ثبات قیمتها در آستانه شب یلدا، افزود: چهار اکیپ اقدام مشترک در سطح شهرستان فعال شدهاند تا بازار را رصد کرده و با هرگونه گرانفروشی یا کمفروشی برخورد شود.
وی هدف از این اقدامات را تأمین آرامش مردم و پایداری عرضه کالاهای اساسی در روزهای پایانی سال اعلام کرد.
