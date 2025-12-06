جهش بلند درآمد بانک تجارت از روی باند کارمزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت روابط عمومی بانک تجارت، درآمدهای عملیاتی «وتجارت» طی هشتماهه ۱۴۰۴ به بیش از ۱,۰۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده؛ رقمی که از رشد در حدود ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت میکند و نشان میدهد بانک تجارت توانسته جایگاه خود را در حوزه درآمدهای اصلی تقویت کند.
هرچند بخش عمده این درآمد همچنان از محل تسهیلات بانکی تأمین میشود اما سهم این منبع درآمدی مشاع بانک در فاصله آبان سالگذشته تا آبان امسال از ۷۰ درصد به ۶۹ درصد کاهش یافته و آنچه بانک تجارت را از سایر بانکها متمایز کرده، وزن و نقش درآمدهای کارمزدی است. کارمزدها که معمولاً در بانکها سهمی محدود دارند، در تجارت نهتنها افزایش یافته، بلکه به نماد استراتژی جدید بانک تبدیل شدهاند. رشد ۷۴ درصدی این بخش و رسیدن آن به ۲۳۳ هزار میلیارد ریال باعث شد سهم کارمزدها از کل درآمد نیز به ۲۳ درصد برسد؛ سهمی که در بسیاری از بانکهای کشور بسیار کمتر است.
این تحول پیام مشخصی دارد: بانک تجارت در حال فاصله گرفتن از الگوی سنتی «بانکداری مبتنی بر تسهیلات» است به نحوی که «وتجارت» درآمد خود را از جایی کسب کرده که رشد پایدار، ریسک کمتر و ارزشآفرینی بلندمدت دارد. استفاده از خدمات کارمزدی در حوزه کارت اعتباری، انتقال وجه، ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی و سایر خدمات غیربانکی نشان میدهد که این بانک در مسیر بانکداری مدرن حرکت میکند؛ مسیری که ستون فقرات بانکهای پیشرفته دنیا را تشکیل میدهد.
در کنار جهش درآمدهای کارمزدی، کاهش از ۴۴ هزار میلیارد ریال به ۱۶ هزار میلیارد ریال درآمدهای ناشی از اوراق بدهی در ۸ ماهه نخست ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز بخش دیگری از الگوی نوین درآمدی بانک تجارت را آشکار میکند و نمادی است از اینکه بانک بهخوبی مفهوم درآمدهای چندمنبعی را درک کرده و تلاش میکند منابعی با ثبات بالا و ریسک پایینتر را به الگوی خود اضافه کند. این اتفاق برای بانکی که سالها به تسهیلات و سپردهها تکیه داشته، نقطه عطفی جدی است.
چرخش تسهیلات به سمت سرعت، بازده و تنوع
ساختار مانده تسهیلات بانک تجارت نیز حکایت از تغییر استراتژی درونی دارد. سهم تسهیلات عقد مرابحه با رشد ۴۹ درصدی به ۳,۲۸۳ هزار میلیارد ریال رسیده و اکنون ۳۴ درصد مانده کل تسهیلات را تشکیل میدهد. مرابحه به دلیل گردش سریع و بازده مشخص، یکی از ابزارهای محبوب بانکها در دوران نوسانهای اقتصادی است و رشد آن در بانک تجارت نشاندهنده تلاش برای افزایش شفافیت و کاهش ریسک اعتباری است.
این گزارش میافزاید: تسهیلات ارزی نیز با رشد ۸۶ درصدی و رسیدن به ۱۸۵۲ هزار میلیارد ریال، دیگر نشانه حرکت بانک به سوی افقهای جدید است. ورود فعال تجارت به حوزه تجارت خارجی و تامین ارزی اقتصاد ایران، مدیریت منابع ارزی و افزایش نقش این بانک در تأمین مالی مشتریان شرکتی و واردکنندگان نشان میدهد بانک قصد دارد جایگاه خود را در اقتصاد واقعی کشور تقویت کند و همچنان که افزایش قابل توجه سهم و وزن اعتبارات ناشی بدهکاران ضمانتنامهها نیز بر نقش فعال تجارت در ارائه ضمانتهای مالی صحه میگذارد.
در کنار اینها، تسهیلات قرضالحسنه با رشد ۳۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان میدهد بانک همچنان پیوند خود را با مشتریان خرد حفظ کرده و خدماتی را که نقش اجتماعی دارد، فراموش نکرده است. در مقابل، کاهش برخی خطوط مانند فروش اقساطی و جعاله نشاندهنده بازنگری بانک در مدل ریسک و بازدهی محصولات سنتی است؛ مدلی که با تغییرات اقتصادی امروز همخوانی چندانی ندارد.
رشد قدرتمند سپردهها نتیجه افزایش اعتماد عمومی
در تحولات سپردهای، بانک تجارت بار دیگر نشان داده که انتخاب مسیر جدید تنها در اعداد سمت درآمد نیست، بلکه در اعتماد مردم نیز بازتاب یافته است. مجموع مانده سپردهها با رشد ۳۸ درصدی نسبت به عملکرد دوره مشابه سال قبل به سطح جدیدی رسیده است؛ رشدی که در بازار رقابتی سپرده و شرایط اقتصادی موجود، دستاورد مهمی به شمار میرود. این دستاورد عمدتاً ناشی از افزایش سپردههای کوتاهمدت با رشد ۵۷ درصدی و سپردههای قرضالحسنه پسانداز ریالی با رشد چشمگیر ۷۴ درصدی است. چنین رشدهایی بیانگر آن است که مشتریان خرد و میانرده توجه ویژهای به خدمات و کیفیت بانک پیدا کردهاند.
علاوه بر اینکه سپردههای بلندمدت سهساله نیز با رشد ۲۳ درصدی این علامت را میدهد که اعتماد سپردهگذاران بلندمدت حفظ شده است. در حوزه ارزی نیز سپردههای قرض الحسنه پسانداز ارزی با افزایش ۴۹ درصدی رشد قابل توجهی داشته که نشان میدهد بانک توانسته بخشی از منابع و سرمایهگذاریهای ارزی را نیز جذب کند. مجموع این تغییرات تأیید میکند تجارت بهطور همزمان در دو جبهه «مشتریان خرد» و «مشتریان کلان» موفق عمل و توازن پایداری میان منابع مختلف خود را تثبیت کرده است.
مدیریت هزینهها؛ نقطه قوت پنهان بانک تجارت
در کنار رشد درآمدها، مدیریت هزینهها بخش مهمی از موفقیت تجارت در سال ۱۴۰۴ بوده است. سود پرداختی به سپردهها با وجود رشد حجم سپردهها نسبت به عملکرد دوره مشابه سال قبل تنها ۲۸ درصد افزایش یافته و این نشان میدهد که بانک توانسته ساختار هزینهای خود را کنترل کند. کاهش ۶۲ درصدی هزینههای مالی و ۵ درصدی هزینههای کارمزد نیز مؤید این نکته است که بانک تجارت برای کنترل هزینهها رویکردی فعالانه در پیش گرفته است.
نتیجه چنین ترکیب کمهزینه و پربازدهی، افزایش ۵۵ درصدی خالص درآمد عملیاتی و رشد تراز عملیاتی از ۲۹ درصد در هشت ماه سال گذشته به ۴۰ درصد در هشت ماه سال جاری است. این شاخص نه تنها قدرت درآمدی بانک را نشان میدهد، بلکه بیانگر افزایش بهرهوری و مدیریت بهینه نقدینگی در تجارت است.
الگوی جدید بانکداری؛ وداع با بانکداری سنتی
دادهها و روندهای مالی نشان میدهد پیادهسازی الگوی تازه بانکداری بانک تجارت جواب داده؛ الگویی که بر پایه تنوع درآمدی، استقلال از سود تسهیلات، توسعه خدمات غیرمشاع و ایجاد پایداری مالی استوار است. این الگو باعث شده بانک تجارت نهتنها در برابر نوسانات اقتصادی مقاومتر شود، بلکه توانایی بیشتری در پاسخ به نیازهای پیچیده مشتریان پیدا کند. رشد همزمان تسهیلات ارزی، سپردههای قرضالحسنه، درآمدهای کارمزدی و اوراق بدهی نشاندهنده ترکیبی هوشمندانه از بانکداری خرد، شرکتی و بینالملل است.
تجارت در مسیر تثبیت جایگاه ملی
عملکرد هشتماهه بانک تجارت برای مشتریان نوید یک بانک مدرن، روزآمد و مبتنی بر خدمات کارمزدی را به همراه دارد که توان ارائه محصولات نوآورانه و پاسخگویی به نیازهای ارزی و تسهیلاتی را دارد. مجموعه این دستاوردها باعث شده تجارت در میان بانکهای منتخب کشور جایگاهی تثبیتشده و رو به صعود داشته باشد.
این گزارش نشان میدهد بانک تجارت در سال ۱۴۰۴ نهتنها مسیر متفاوتی از دیگر بانکها انتخاب کرده، بلکه موفق شده این مسیر را بهدرستی اجرا کند. امروز بانک تجارت در نقطهای قرار دارد که میتواند بیش از گذشته بر استراتژی چندمنبعی، درآمدهای پایدار و بانکداری مدرن تکیه کند و به یکی از بازیگران اصلی نظام بانکی کشور تبدیل شود.
