سهمیه لیگ برتر شمشیربازی برای قم قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین هفتهخانکی به همراه سیدمحمدمصطفی جابر، محمدحسین دهقاننصیری و علی رحیمیپور اعضای تیم فرامدرنساز پارسیان قم بودند که در مسابقات لیگ دسته اول شمشیربازی باشگاههای کشور حضور یافتند و با کسب رتبه سوم، صعودی ارزشمند برای شمشیربازی قم رقم زدند.
این رقابتها با حضور تیمهای برتر استانها برگزار شد و طی آن، سطح فنی قابل توجهی در مصافها به چشم میخورد و ترکیب جوان و باانگیزه تیم قم در مرحلههای مختلف مسابقات با ارائه رقابتهایی نزدیک و دیدنی، راهی جمع تیمهای برتر شد و در نهایت به جایگاه سوم دست یافت.
در بخش پایانی این دوره از مسابقات، تیم هلدینگ سبا تهران موفق شد در میان مدعیان عنوان قهرمانی را کسب کند و تیم نگین سایه کرمانشاه نیز در جایگاه دوم قرار گرفت.
فرامدرنساز پارسیان قم با قرار گرفتن در رده سوم، سهمیه حضور در لیگ برتر شمشیربازی را قطعی کرد تا حضوری متفاوت برای استان در سطح نخست این رشته رقم بخورد.
کسب این سهمیه در شرایطی رقم خورد که تیم قم با تکیه بر توان بازیکنان بومی و تلاش کادر فنی توانست در میان تیمهای قدرتمند کشور جایگاهی شایسته به دست آورد و چشماندازی روشن برای ادامه مسیر شمشیربازی استان ترسیم کند.
