راهنمای انتخاب بهترین کفکش استخر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب صحیح پمپ کف کش استخر اولین قدم برای داشتن یک سیستم تخلیه یا گردش آب مطمئن و بدون دردسر است. بسیاری از کاربران تصور میکنند فقط توان موتور یا اندازه پمپ مهم است، اما در عمل، نوع آب، عمق استخر، مدت زمان کارکرد و حتی نوع اتصالات نقش اساسی در انتخاب پمپ مناسب دارد.
در ادامه این راهنما، تمام پارامترهای مهم برای انتخاب پمپ مناسب استخر را بررسی میکنیم تا بتوانید قبل از خرید، بهترین گزینه را متناسب با شرایط آب و نوع استخر خود انتخاب کنید.
نوع استخر و تأثیر آن بر انتخاب کفکش
اولین قدم در انتخاب کفکش مناسب، بررسی نوع استخر است. هر استخر شرایط ویژهای دارد و بر همین اساس باید پمپ مناسب انتخاب شود:
استخرهای کشاورزی (خاکی یا بتنی):
این استخرها معمولاً در فضای باز قرار دارند و امکان ورود گل، شن و برگ در آنها زیاد است. در چنین شرایطی انتخاب لجن کش استخر گزینه مطمئنتری است تا مسیر پروانه و خروجی پمپ دچار گرفتگی نشود.
استخرهای ذخیره آب برای آبیاری:
اگر آب تمیز باشد و قصد صرفاً تخلیه یا انتقال آب را دارید، یک پمپ کف کش استخر با دبی مناسب بهخوبی نیاز شما را برطرف میکند.
استخرهای پرورش ماهی و آبزیان:
در این استخرها ذرات معلق، فضولات و رسوبات بیشتری وجود دارد. بنابراین انتخاب پمپی با توری محافظ، پروانه ضدگرفتگی و ساختار لجنکش بسیار مهم است.
با تعیین نوع استخر از ابتدا، میتوانید دامنه انتخاب خود را محدود کنید و کفکشی را انتخاب کنید که متناسب با شرایط آب طراحی شده باشد.
نوع سیال؛ آب تمیز یا آب گلآلود؟
قبل از انتخاب باید مشخص شود که سیال داخل استخر چه ویژگیهایی دارد. نوع سیال مهمترین عامل در تعیین نوع کفکش است و بهطور مستقیم روی کارایی، عمر مفید و حتی قیمت کفکش استخر تأثیر میگذارد.
اگر آب تمیز است:
در این حالت، یک پمپ کف کش استخر با ورودی توری و پروانه معمولی کفایت میکند. این مدلها برای انتقال سریع آب بدون نیاز به مقاومت بالا در برابر ذرات جامد طراحی شدهاند.
اگر آب گلآلود یا دارای ذرات معلق است:
ذراتی مانند خاک، شن، برگ یا لجن بهمرور باعث گرفتگی پروانه و کاهش راندمان پمپ میشوند. در چنین شرایطی باید از لجن کش استخر استفاده کنید. این پمپها پروانه مقاومتری دارند و مخصوص پمپاژ آبهای سنگین و رسوبدار طراحی شدهاند.
در استخرهایی که رسوبات تهنشین زیادی دارند، پیشنهاد میشود در کنار پمپ، از فیلتر یا توری محافظ و پایه استفاده شود تا ذرات درشت وارد پمپ نشوند و عملکرد دستگاه کاهش پیدا نکند.
محاسبه ارتفاع پمپاژ
برای انتخاب درست کفکش باید مقدار ارتفاع پمپاژ را محاسبه کنید. هد (Head) به زبان ساده یعنی: پمپ باید آب را تا چه ارتفاعی بالا ببرد؟
برای محاسبه هد، سه عامل اصلی را در نظر بگیرید:
عمق استخر:
اگر عمق استخر ۳ متر است، کمترین هد مورد نیاز همین مقدار خواهد بود.
طول لوله انتقال:
هرچه مسیر لولهکشی بیشتر باشد، افت فشار بیشتری ایجاد میشود. معمولاً به ازای هر ۱۰ متر لوله افقی، حدود ۱ متر هد به محاسبه اضافه میشود.
اختلاف ارتفاع خروجی آب:
اگر آب باید به یک مخزن بالاتر منتقل شود، آن ارتفاع نیز باید اضافه شود.
با این محاسبه ساده میتوانید پمپی انتخاب کنید که به اندازه کافی قدرت پمپاژ داشته باشد و با کمبود فشار مواجه نشوید. این محاسبه یکی از مهمترین عوامل تعیین قیمت کفکش استخر نیز بهشمار میرود، چون هرچه هد بیشتر باشد، پمپ قویتر و گرانتر خواهد بود.
محاسبه دبی مورد نیاز
دبی به مقدار آب خروجی پمپ در واحد زمان گفته میشود و معمولاً با واحد لیتر بر دقیقه (L/min) یا مترمکعب در ساعت (m³/h) مشخص میشود. برای انتخاب بهترین پمپ کف کش استخر باید بدانید در چه مدت زمانی میخواهید استخر را تخلیه یا آب را منتقل کنید.
مراحل محاسبه دبی:
حجم استخر را مشخص کنید.
طول × عرض × عمق = حجم آب (به مترمکعب)
زمان مورد نیاز برای تخلیه را تعیین کنید.
مثلاً میخواهید کل آب استخر در ۲ ساعت پمپاژ شود.
دبی مورد نیاز را محاسبه کنید.
حجم آب ÷ زمان تخلیه = دبی مورد نیاز پمپ
با محاسبه دقیق دبی، میتوانید از خرید پمپ خیلی ضعیف یا بسیار قوی جلوگیری کنید و بودجه خود را بهینه مصرف کنید.
بررسی جنس بدنه و پروانه
یکی از مهمترین نکاتی که هنگام انتخاب پمپ باید به آن توجه کنید، جنس بدنه و پروانه است. این موضوع نقش مستقیمی در طول عمر پمپ، مقاومت در برابر رسوبات و حتی قیمت کفکش استخر دارد.
بدنه آلومینیوم فشرده
مناسب برای پمپ کف کش استخر با آب تمیز
سبک، مقاوم در برابر خوردگی
مناسب استفاده طولانیمدت با استهلاک کم
بدنه چدن
بسیار مقاوم در برابر ضربه و رسوب
مناسب آبهای گلآلود و کاربردهایی که احتمال ورود ذرات به پمپ زیاد است
این نوع بدنه بیشتر در لجن کش استخر استفاده میشود
پروانه استیل یا چدن داکتیل
پروانه استیل ضدزنگ برای آبهای تمیز مناسب است
پروانه چدن داکتیل مخصوص پمپاژ آبهای کدر با ذرات معلق طراحی شده و جلوی شکستگی یا گیرکردن پروانه را میگیرد
بررسی سایز خروجی و اتصالات
سایز خروجی پمپ، سرعت تخلیه و راندمان کلی سیستم را تعیین میکند. انتخاب اشتباه اتصالات میتواند باعث افت فشار، افزایش زمان تخلیه و حتی آسیب به پمپ شود.
سایز خروجی پمپها
پمپهای کوچک معمولاً خروجی ۱ اینچ دارند
پمپهای متوسط ۲ اینچ
پمپهای قویتر ۳ اینچ و بالاتر
هرچه سایز خروجی بزرگتر باشد، حجم آب بیشتری در واحد زمان تخلیه میشود.
اتصالات لوله و شیلنگ
استفاده از اتصالات استاندارد باعث جلوگیری از نشتی و افت فشار میشود.
اگر قطر خروجی پمپ ۲ اینچ باشد، استفاده از شیلنگ ۱ اینچ باعث کاهش شدید دبی میشود.
در انتخاب اتصالات دقت کنید که مسیر خروجی بدون پیچ و خمهای زیاد باشد. هر پیچ و خم اضافه افت فشار ایجاد میکند و عملکرد پمپ را کاهش میدهد.
تکفاز یا سهفاز؟
انتخاب نوع برق مورد نیاز پمپ یکی از مهمترین مراحل تصمیمگیری هنگام خرید پمپ کف کش استخر است. نوع برق تأثیر مستقیم بر توان موتور، قدرت پمپاژ و هزینههای نصب دارد.
پمپ تکفاز (۲۲۰ ولت)
مناسب برای استخرهای کوچک و متوسط
راهاندازی آسان و بدون نیاز به تابلو برق پیچیده
پمپ سهفاز (۳۸۰ ولت)
مناسب برای استخرهای بزرگ، چاهها و پروژههای صنعتی
قابلیت کار مداوم با فشار و دبی بالا
نیازمند تابلو برق، کنتاکتور و بیمتال برای راهاندازی ایمن
اگر استخر بهطور مداوم تخلیه میشود یا جریان آب سنگین است، استفاده از پمپ سهفاز منطقی است
در صورت وجود ذرات زیاد یا حجم بالای لجن، بهجای تقویت توان پمپ تکفاز، پیشنهاد میشود از یک لجن کش استخر سهفاز با پروانه مقاوم استفاده کنید تا پمپاژ با راندمان بالا انجام شود.
انتخاب صحیح منبع تغذیه باعث افزایش عمر موتور و کاهش مصرف انرژی میشود.
جمعبندی
برای انتخاب یک پمپ کف کش استخر مناسب، تنها توجه به توان موتور کافی نیست. نوع سیال، عمق استخر، حجم تخلیه موردنیاز، جنس بدنه پمپ و سایز خروجی همگی نقش تعیینکننده دارند. اگر آب استخر تمیز است، مدلهای کفکش گزینهای اقتصادی و کاربردی هستند اما در صورتی که ذرات معلق، رسوب و گل وجود دارد، استفاده از لجن کش استخر باعث افزایش عمر پمپ و جلوگیری از گرفتگی پروانه میشود.
پیش از خرید، بهتر است شرایط استخر و نیاز خود را دقیق بررسی کنید تا پمپ خریداریشده بهترین عملکرد را ارائه دهد و هزینههای نگهداری به حداقل برسد.
