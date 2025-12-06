انتقاد وزیر بهداشت به دور زدن کنکور پزشکی؛ من این عدالت را بلد نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی ظهر امروز ضمن خرسندی از مراسم روز دانشجو و صحبت‌های دانشجویان با اشاره به تاریخ ۱۶ آذر و روز دانشجو گفت: حدود ۷۲ سال از ۱۶ آذر می‌گذرد. این واقعه در پی کودتای ۲۸ مرداد اتفاق افتاد که طی آن آمریکا با هزینه ۲۱ میلیون دلاری حکومت دکتر مصدق را سرنگون کرد و با هماهنگی با انگلیس کشور را به دست گرفتند. بعد از کودتای سال ۳۲ یک دوره سرخوردگی در کشور ایجاد شده بود. در پی اعتراض دانشجویان به سفر نیکسون که معاون آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا، واقعه ۱۶ آذر رخ داد.

وی ادامه داد: دغدغه‌های علمی و صنفی دانشجویان خیلی خوب است ولی داشتن دغدغه مردم ایده‌آل است. خروجی این دغدغه‌ها کار جهادی، نشریه‌های دانشجویی، برنامه‌های فرهنگی و … است.

وزیر بهداشت ۱۶ آذر را دماسنجی دانست که حال دانشگاه‌ها را نشان می‌دهد و اظهار کرد: همین که گفتگوها انجام می‌شود، حتی اگر مخالف ما باشند، اهمیت دارد. هرچه گفتگو انجام و انتقادات مطرح شود، بهتر است و چنین فضایی محیط ایده‌آل دانشجویی و تراز کشور ایران و جمهوری اسلامی است.

وی در خصوص موضوع افزایش ظرفیت که توسط برخی دانشجویان مطرح شد، گفت: افزایش ظرفیت بدون توجه به نیاز باعث تقاضای القایی و بیکاری می‌شود. افزایش ظرفیت مصوبه ۴ سال پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. براساس آن قرار شد سالانه ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی افزایش پیدا کند.

ظفرقندی با بیان اینکه اجرای مصوبه افزایش ظرفیت به شرط تأمین زیرساخت بود، گفت: با این وجود زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز تأمین نشد. تأمین زیرساخت نیازمند بودجه و بودجه آموزشی است.

وی با اشاره به تعداد پزشکان گفت: امروز حدود ۱۷۲ هزار پزشک و ۷۵ هزار دانشجوی پزشکی در حال تحصیل داریم. تعداد دانشجویان در این چهار سال ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده ولی تعداد استاد ۹ درصد افزایش پیدا کرد و خوابگاه‌ها نیز ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وزیر بهداشت اظهار کرد: در شورای عالی انقلاب فرهنگی دی ماه سال گذشته مسائل و مشکلات را مطرح کردیم و قرار شد امسال سال پایانی اجرای این قانون باشد و اگر در گذشته دانشجویی بیشتر از مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش شده از آمار پذیرش امسال کم شود.

ظفرقندی با بیان اینکه هیچ رستم یک نفره‌ای نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند، گفت: سیاست ما حمایت از همه فعالیت‌های فرهنگی است وقتی دانشگاه با نشاط است که ظرفیت‌های دانشجویان محدود نشود ولی لازمه آن این است که تشکل‌ها نقش خود را ایفا کنند. حل مشکلات از عهده تنها یک وزارتخانه بر نمی‌آید و باید همه در کل این مشکلات کمک کنند.

وی تاکید کرد: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو معادل رفع نیاز به پزشک مناطق محروم نیست و نیاز به تمهیدات دیگری دارد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه معیار درستی یا غلطی یک موضوع میزان دست زدن برای سخنرانی‌ها نیست؛ گفت: معیار باید رأی‌گیری و نظرات موافق و مخالف باشد.

وی ادامه داد: نمی‌توان از یک طرف گفت افزایش ظرفیت انجام شود ولی فردی که در کنکور پزشکی قبول نشده و خانواده ثروتمند داشته و برای تحصیل به خارج از کشور رفته، با گذراندن ۷۲ واحد درسی به بهانه‌هایی نظیر افزایش قیمت ارز به کشور برگردد و در رشته پزشکی درس بخواند. اگر این عدالت است، من این عدالت را بلد نیستم. چه کسی حاضر است سلامت خانواده‌اش را برعهده فردی بگذارد که صلاحیت‌های علمی را ندارد.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی گفت: دانشجو علاوه بر تحصیل باید فعالیت فرهنگی، ورزشی و.‌.. داشته باشد.

ظفرقندی تاکید کرد: لازمه اتحاد ملی، پذیرش سلیقه‌های مختلف است. این اتفاق با چنین جلساتی محقق می‌شود.

وی با اشاره به مسئله کاهش جمعیت گفت: موضوع جمعیت یک بحث ملی و بین‌المللی است. بسیاری از کشورهای دنیا امروز مشکل جمعیت دارند. حتی کشورهای کره جنوبی و ژاپن این مسئله پررنگ‌تر است. این مسئله یک معضل چند بعدی است که عوامل مختلفی در آن دخیل است که یک فرد نمی‌تواند با دستورالعمل و بخشنامه این مسئله را حل کند.