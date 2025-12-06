  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

انتقاد وزیر بهداشت به دور زدن کنکور پزشکی؛ من این عدالت را بلد نیستم

انتقاد وزیر بهداشت به دور زدن کنکور پزشکی؛ من این عدالت را بلد نیستم

وزیر بهداشت گفت: نمی‌توان هم موافق افزایش ظرفیت پزشکی بود و هم فردی که در کنکور پزشکی قبول نشده و برای تحصیل به خارج از کشور رفته با گذراندن ۷۲ واحد درسی به کشور برگردد و پزشکی بخواند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی ظهر امروز ضمن خرسندی از مراسم روز دانشجو و صحبت‌های دانشجویان با اشاره به تاریخ ۱۶ آذر و روز دانشجو گفت: حدود ۷۲ سال از ۱۶ آذر می‌گذرد. این واقعه در پی کودتای ۲۸ مرداد اتفاق افتاد که طی آن آمریکا با هزینه ۲۱ میلیون دلاری حکومت دکتر مصدق را سرنگون کرد و با هماهنگی با انگلیس کشور را به دست گرفتند. بعد از کودتای سال ۳۲ یک دوره سرخوردگی در کشور ایجاد شده بود. در پی اعتراض دانشجویان به سفر نیکسون که معاون آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا، واقعه ۱۶ آذر رخ داد.

وی ادامه داد: دغدغه‌های علمی و صنفی دانشجویان خیلی خوب است ولی داشتن دغدغه مردم ایده‌آل است. خروجی این دغدغه‌ها کار جهادی، نشریه‌های دانشجویی، برنامه‌های فرهنگی و … است.

وزیر بهداشت ۱۶ آذر را دماسنجی دانست که حال دانشگاه‌ها را نشان می‌دهد و اظهار کرد: همین که گفتگوها انجام می‌شود، حتی اگر مخالف ما باشند، اهمیت دارد. هرچه گفتگو انجام و انتقادات مطرح شود، بهتر است و چنین فضایی محیط ایده‌آل دانشجویی و تراز کشور ایران و جمهوری اسلامی است.

وی در خصوص موضوع افزایش ظرفیت که توسط برخی دانشجویان مطرح شد، گفت: افزایش ظرفیت بدون توجه به نیاز باعث تقاضای القایی و بیکاری می‌شود. افزایش ظرفیت مصوبه ۴ سال پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. براساس آن قرار شد سالانه ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی افزایش پیدا کند.

ظفرقندی با بیان اینکه اجرای مصوبه افزایش ظرفیت به شرط تأمین زیرساخت بود، گفت: با این وجود زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز تأمین نشد. تأمین زیرساخت نیازمند بودجه و بودجه آموزشی است.

وی با اشاره به تعداد پزشکان گفت: امروز حدود ۱۷۲ هزار پزشک و ۷۵ هزار دانشجوی پزشکی در حال تحصیل داریم. تعداد دانشجویان در این چهار سال ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده ولی تعداد استاد ۹ درصد افزایش پیدا کرد و خوابگاه‌ها نیز ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وزیر بهداشت اظهار کرد: در شورای عالی انقلاب فرهنگی دی ماه سال گذشته مسائل و مشکلات را مطرح کردیم و قرار شد امسال سال پایانی اجرای این قانون باشد و اگر در گذشته دانشجویی بیشتر از مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش شده از آمار پذیرش امسال کم شود.

ظفرقندی با بیان اینکه هیچ رستم یک نفره‌ای نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند، گفت: سیاست ما حمایت از همه فعالیت‌های فرهنگی است وقتی دانشگاه با نشاط است که ظرفیت‌های دانشجویان محدود نشود ولی لازمه آن این است که تشکل‌ها نقش خود را ایفا کنند. حل مشکلات از عهده تنها یک وزارتخانه بر نمی‌آید و باید همه در کل این مشکلات کمک کنند.

وی تاکید کرد: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو معادل رفع نیاز به پزشک مناطق محروم نیست و نیاز به تمهیدات دیگری دارد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه معیار درستی یا غلطی یک موضوع میزان دست زدن برای سخنرانی‌ها نیست؛ گفت: معیار باید رأی‌گیری و نظرات موافق و مخالف باشد.

وی ادامه داد: نمی‌توان از یک طرف گفت افزایش ظرفیت انجام شود ولی فردی که در کنکور پزشکی قبول نشده و خانواده ثروتمند داشته و برای تحصیل به خارج از کشور رفته، با گذراندن ۷۲ واحد درسی به بهانه‌هایی نظیر افزایش قیمت ارز به کشور برگردد و در رشته پزشکی درس بخواند. اگر این عدالت است، من این عدالت را بلد نیستم. چه کسی حاضر است سلامت خانواده‌اش را برعهده فردی بگذارد که صلاحیت‌های علمی را ندارد.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی گفت: دانشجو علاوه بر تحصیل باید فعالیت فرهنگی، ورزشی و.‌.. داشته باشد.

ظفرقندی تاکید کرد: لازمه اتحاد ملی، پذیرش سلیقه‌های مختلف است. این اتفاق با چنین جلساتی محقق می‌شود.

وی با اشاره به مسئله کاهش جمعیت گفت: موضوع جمعیت یک بحث ملی و بین‌المللی است. بسیاری از کشورهای دنیا امروز مشکل جمعیت دارند. حتی کشورهای کره جنوبی و ژاپن این مسئله پررنگ‌تر است. این مسئله یک معضل چند بعدی است که عوامل مختلفی در آن دخیل است که یک فرد نمی‌تواند با دستورالعمل و بخشنامه این مسئله را حل کند.

کد خبر 6679680
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      94 74
      پاسخ
      مگر این سهمیه ای ها سلامت خانواده ها را به خطر نمی اندازند؟! اینجا نگرانی نداری ولی اونجا نگرانی؟!یک بام و دو هوا که نمیشه!
      • مهرزاد IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        45 8
        وقتی آموزش حوزه درمان رو دادن دست خود ذی نفعان انتظاری بهتر از این نداشته باشید. تمام کشورهای جهان وزیران بهداشتشون یک جامعه شناس یا حقوق دان یا اقتصاددان هستش اون وقت ایران همیشه وزیر یک پزشک یا داروساز یا دندانپزشک هستش. این باعث انحصار و رانت میشه که شده!
      • احمد FR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        50 33
        اون که سهمیه داره هشتاد درصد نمره اخرین فرد پذیرفته شده رو اورده از اون بدتر کسانی که با رتبه دویست هزار میرن بدون کنکور مدرک میگیرن و پزشک میشن.
      • عدالت IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        57 3
        سهمیه ها رو بردارین اینطور نیست سهمیه دار ۸۰ درصد افراد بدون سهمیه را دارد دروغ است سهمیه دارها با درصد های بسیار کم قبول می شوند در دانشگاه اکثر واحد ها را می افتند و چند باره می گیرند علاقه ای به درسهای سخت پزشکی ندارند در واقع کشش ندارند ولی تمام سیستم به انها کمک می کند ادامه دهند مدرک می گیرند و در بهترین جاها طرح می گذرانند خیلی از سهمیه ها اصلاعلاقه و کشش ندارند کلاسها ر. شرکت نمی کنند ولی سیستم آنها را پیش می برد
      • واقعا IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        17 1
        کاملا موافقم
      • IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        7 2
        کاش به جای تمرکز صرفا روی ظرفیت عمومی کمی هم به حال ظرفیت تخصص فکری میشد عمومی پایه تخصص است و بدون تخصص یک مسیر نیمه کاره است با افزایش ظرفیت عمومی در حد رسیدن به نیاز کشور از طریق صرفا کنکور و بدون هیچ سهمیه و هیچ پذیرشی از خارج از کشور موافقیم ولی در کنار آن باید ظرفیت تخصص هم متناسب با نیاز کشور افزایش یابد
    • عماد IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      19 15
      پاسخ
      اگر مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کند که پزشکان عمومی بعد از گرفتن تخصص دررشته های جراحی داردرکشورهای خارج می توانند با پشتوانه قانونی برگردند ودرایران مجوز طبابت بگیرند ووزارت بهداشت سنگ اندازی نکند یک شبه سیل خروشان پزشکان عمومی از سراسر ایران با هزینه شخصی اقدام خواهند کرد
      • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        5 0
        حالا چرا تخصص را خارج از ایران بخوانیم موظفند در داخل ظرفیت مناسب در تخصص متناسب با نیاز کشور ایجاد کنند اگر بودجه نیست از خیرین سلامت کمک بگیرند.
    • یه بنده خدا IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      38 64
      پاسخ
      تا نوبت ما رسید یادتون افتاد کاهش ظرفیت کنین؟ مگه مسخرتونیم؟ تاثیر قطعی معدل رو که خوب اجرا میکنین اما این که مصوب شده زیرش میزنین؟
      • IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        43 16
        خیلی جالبه پزشکان ساکن وزارت به اصطلاح بهداشت حتی تحصیل در خارج از کشور رو بر نمی تابند! چرا در کشورهای دیگه به راحتی میشه تحصیل کرد ولی در ایران نمیشه؟! چون مافیای پزشک و دندان و دارو نمی گذارند!
    • آسیه دژم پور IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      31 29
      پاسخ
      آقای وزیر چطور سلامت جامعه همکلاسی های همین دانشجویان خارج به خطر نمی افته،از کل دنیا در این دانشگاه ها میان درس می‌خوانند وبر میگردند با یک آزمون ملی وارد چرخه سلامت کشورشان می شوند،لطفا کمی منصفانه قضاوت کنید.
      • IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        24 5
        مشکل اصلی و اساسی اینه خود پزشکان شدن مسئول آموزش پزشکی! پزشک جاش تو مطبه و آموزش عالی توسط وزارت علوم که متولی اصلی در این زمینه هستش، صورت می گیرد! حتی وزیر بهداشت نباید از میان صنف ذی نفع انتخاب شود!
      • IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        22 6
        در مجلس باید قانونی تصویب شود که 1- وزیر بهداشت ابدا جزو اصناف ذی نفع نباشد 2- آموزش پزشکی و درمان و بهداشت به وزارت علوم بازگردد .
    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      83 20
      پاسخ
      فرمایشات وزیر محترم بهداشت در خصوص کسانی که از کشورهای دیگر مدرک میگیرند و در واقع کنکور را دور میزنند و برمیگرددن عین حق و دقیق است . عمدتا هم از قشرهایی هستند که وقتی برمیگرددند چون پول دار هستند جای مستضعفینی را که با زحمت کنکور پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی قبول شده اند را اشغال کرده و بازهم در تاسیس داروخانه و مطب جلو میفتند و محرومین باید پشت سر اینها باشند.
      • IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        39 9
        نه که تمام قبولی ها جزو مستضعفین هستند! یه چیزی بگید حداقل آمارها دستتون رو نکنه واسه ملت!
    • IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      38 52
      پاسخ
      سلام معاون محترم این افراد که با سهمیه قبول میشن چطور سلامت جامعه را به خطر نمی اندازند در ضمن کسانی که بر می گردند هم آزمون ملی و اختصاصی میدن که چیزی از کنکور کم نیست این ازمون رو هم خود وزارت بهداشت میگره و در صورت صلاحیت طبابت می کنند
      • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        1 0
        وقتی ظرفیت عمومی در ایران طی این سالها تا این حد افزایش داشته ورود پزشکان عمومی از سایر کشورها فقط تعادل رو به هم میزنه شما که میخواستین ایران کار کنین و خانوادتون اینجا بودن چرا اصلا رفتین یه کشور دیگه درس خوندین.مسوولین یا نباید ظرفیت داخل رو زیاد می‌کردند یا الان باید اطلاع رسانی کنند که دیگه از خارج کشور کسی رو قبول نمی‌کنند یا نهایتا سالی ۱۰۰ نفر هم در رشته پزشکی و هم دندانپزشکی اون هم اگر واقعا دانشگاه کشور مبدا از نظر علمی ارزشمند باشد نه هر تعدادی نه از هر کشوری.
    • ناشناس IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      21 46
      پاسخ
      کدام دانشجو بر می گرده وقتی امکانات تحصیل در کشور های دیگه مناسب است دانشحو از کلاس ۸ نفره بلند می شه بیاد ایران در کلاس ۳۵ نفره درس بخوانه تازه پزشکان سعی می کنند بروند آنها چطور میایند
    • IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      40 21
      پاسخ
      آقای وزیر مگه شما دقیقا سال گذشته نگفتید که ظرفیت ثابت خواهد ماند کاهشی نخواهد شد مگه داوطلبان کنکور مسخره شما هستند چون چندین هزار نفر سر این حرف شما پشت کنکور ماندن اگه میدونستم کاهشی خواهد شد همون ۴۰۴انتخاب رشته میکردن وپشت نمیموندن
    • چهارم تجربی IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      29 16
      پاسخ
      واقعا با اعصاب و روان ما بازی نکنید این چه مملکتیه یه قانون تصویب میشه بعدش یکی میاد میگه از امسال کمش میکنیم اونایی که با همون افزایش رفتن نشستن رو صندلی براش هورا میکشن مگه ما مسخره شما ییم
    • سعید NL ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      21 11
      پاسخ
      به نام خالق مهربان جانب وزیر و ملت شریف بنا بر سخن وزیر و امار ها جمعیت به سمت پیری درحرکت هست و نیاز به به پزشک مبرم تر خواهد شد در مورد سهمیه مناطق همین قدر بس که بچه ارتفاع لرستان وکرمانشاه وکردستان واذربایجان تا کویر بلوچستان و طبس دسترسیشان به معلم درجه یک مثل شمیران وتجریش نیست درخصوص سهمیه ایثارگران بنابرامار معاونت فرهنگی کمتر از13درصد از دانشجویان علوم پزشکی مربوط به این قشر هستند و وصد البته که اهل فن میدونند شرط حد نصاب علمی داره
      • معلم IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        0 0
        قابل توجه شما که میگی 13 درصد سهمیه دارند، این 13 درصد یعنی تقریبا همه سهمیه داران، سهمیه داران 25 درصد، یک چهارم کلاس پزشکی را در اختیار دارند درحالی که آمارشان 10 درصد شرکت کنندگان نیست یعنی همه در هر صورت قبول می‌شوند یعنی با معدل 12 و 13 هم براحتی قبولند. فقط شاید اون بچه خیلی،ضعیف خودش از رفتن به مثلا پزشکی بترسد و می‌داند که وقتی دینی مدرسه رو 10 نمی گیره چطوری میخواد پزشکی بخونه وگرنه اگر شرکت کنه قبول میشه.
      • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        6 0
        ۲۵ درصد سهمیه ایثارگران برای فقط ۱۱ درصد شرکت کنندگان است که اگر خود این افراد نتوانند این سهمیه را پر کنند مازاد آن را هم به سهمیه ۵ درصد می‌دهند بعد از اتمام عمومی از طرح معاف هستند اگر پسر باشند از سربازی معاف هستند و نیازی به کسب امتیاز برای شهرهای بزرگ هم ندارند برای تخصص هم همین موضوع سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد وجود دارد برای هیئت علمی شدن هم باز در اولویت هستند هر چیزی حدی داره نه سهمیه در این حد عادلانه است و نه ورود از خارج از کشور فقط به این دلیل که به دانشگاه بابت ادامه تحصیل پول میدهند
    • سعید تیرآور RS ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      17 15
      پاسخ
      سلام و عرض ادب، ضمن تبریک روز دانشجو و خسته نباشی به کارکنان پر تلاش وزارت بهداشت، حرف از عدالت شد بد نیست به چند نکته اشاره شود که شخص وزیر و یا عزیزی پاسخ دهد، لطفا در خصوص سهمیه ها نیز توضیح دهید، آیا در جایی که صحبت از سلامت جسم و روح انسانها هست بایستی ملاک علمی مد نظر قرار گیرد یا سهمیه عزیزان؟ مطلب دیگر هر ساله وزارت بهداشت اسامی دانشگاه‌های مورد تایید در خارج از کشور را اعلام می کند و عزیزانی با آزمون ورودی به این دانشگاه ورود می کنند و بعضا با امتحان های سخت بایستی واحد های درسی را طی
    • IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      16 6
      پاسخ
      عدالت اموزشی در رشته پزشکی باعث سلامت جامعه میشود و این به نفع همه مردم جامعه است رشته پزشکی باید با رتبه های واقعی مثل گذشته بزگزیده بشه ما پزشکان خوب وعالی داشتیم و همه انها در سایه گزینش صحیح بود به جوانان باهوش و تلاشگر ارزش قائل شویم و کمک کنیم با توجه به رتبه واقعی نه سهمیه تخصص بگیرند
    • طاهره کرمی زاده IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      21 10
      پاسخ
      سلام، آیا سهمیه ها عدالت است؟ همه آنهایی که مجبور شدن برای علاقه به رشته ای که سال ها تلاش کردند ولی نتوانستند به دانشگاه مورد پسند ورود کنند ، پول دار و ثروتمند نیستند، شاهد در این خصوص بنده و خانواده ام می باشندکه با وجود بازنشستگی همسر و فعالیت دو چندان بعد از بازنشستگی در کنار همسر مشغول تهیه تحصیل فرزندمان در خارج هستیم ، و تا کنون غیر ماشین زیر پایمان و آپارتمان مسکونی هر چه داشته فروخته و برای تحصیل فرزندمان برای تحصیل ارسال می کنیم. و در یکی بهترین دانشکده های کشور مذکور با امتحان ورودی
    • ناشناس IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      12 16
      پاسخ
      آقای وزیر لطفا سر قولتون باشین چرا با روح وروان جوان بازی میکنید بخدا مسیولید دارید با حرفاتون به جنون میکشید جونارو جنجال آمیز حرف نزنیدقول افزایش رودادین بااین همه استر س امتحان نهایی که به بچه ها و خانواده ها وارد کردین حال قبلاً زیاد پذیرش کردین از امسال میخایید کم کنید؟؟عحب !!!!سهمیه های؟؟؟؟ روکم کنیدبزارید آرامش امتحان رو بچه ها داشته باشن
    • مادر IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      20 9
      پاسخ
      آقای وزیر محترم شما به چه حقی و چه سند و مدرکی خیلی راحت به خیل جوانان که برای تحصیل به خارج رفته اند اینطور انگ بی سوادی میزنید دانشجویی که توانایی دارد در ورودی دانشگاه خارج قبول شود به زبانی غیر از زبان مادریش و واحدها یش را هم با شب نخوابی و استرس و دوری از خانواده با موفقیت پاس میکند یعنی اینقدر خشک مغز بوده و سوالات کنکور را شما نتوانسته جواب دهد این چه نگرشی است که شما نسبت به جوانان این مرز وبوم دارید
      • IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        10 2
        کاملآ موافقم. فقط آقای وزیر محترم حرف از عدالت نزنید.چه عدالتی
    • IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      28 3
      پاسخ
      پس چطور سهمیه هیات علمی با رتبه نجومی کنکور رو دور بزنه ایراد نداره ؟؟!!!!
      • ناشناس NL ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        6 16
        سهمیه هیات علمی وجود نداره لطفا حداقل یکبار در کنکور ثبت نام کنید که ببینید سهمیه ای نیست
    • IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      7 3
      پاسخ
      بودجه وزارت بهداشت تو سه سال اخیر دو برابر شده , چرا بیمارستان و خوابگاه و زیرساخت نمی سازید ؟؟؟؟
      • IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        18 1
        هفت برابر شده ولی پولو بردن خوردن الانم میگن بودجه نداریم. البته این حرفها صرفا بازی با الفاظ هستش و برای انحصار مجبورن از این حرفا بزنن!
    • IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      39 4
      پاسخ
      معلومه که این آقا از افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی می‌ترسه چون خودش ذی نفعه . می‌ترسه انحصار از بین بره .
    • پرنیان IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      26 5
      پاسخ
      اونایی که با سهمیه و رتبه 100هزار پزشکی میخوانند و بی سواد هستند جان مردم را به خطر می اندازند باید هم جلو سهمیه ها گرفته شود و هم دانشجویانی که کنکور را دور می زنند تا عدالت برقرار شود
      • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
        0 0
        با افزایش سهمیه ها . تعداد کاراموزانی که بالای سر یک مریض میروند زیاد شده.و کیفیت آموزش افت میکند . جان مردم مگر بازیچه است. اگر تعداد دانشگاه ها زیاد شد و یا تعداد تختهای بیمارستانی زیاد شد آنموقع ظرفیت را افزایش دهید
    • IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      17 3
      پاسخ
      آقای ظفر قندی آنهایی که به خارج می روند همه پولدار نیستند آنقدر سهمیه های جورواجور در داخل کشور داریم که دانش آموز تیزهوشانی با معدل ۱۹۸۰ نمی تواند در کنکور پزشکی داخل قبول بشود و خانواده بخاطر هرز نرفتن استعداد فرزند زندگی‌شان را می فروشند تا فرزندشان در خارج پزشکی بخواند همان رشته ای که حقش است و چون نمی توانند هزینه تحصیلی را تا آخر تامین کنند تبدیل به داخل می‌کنند اما آن پولدار رانت خواری که شما می‌گویید فرزندشان با پول های کثیف باد آورده در خارج صفا می‌کند و بر نمی گردد چرا برگردد؟!
      • غزل IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        16 0
        خداوند رحمت کند پدرومادر بزرگوارت را کاملا حق گفتی تواین مملکت اکثریت یا بااهمیت یا باتقلب دارند پزشکی می خونند اونوقت من بازندگی کارمندی با اضافه تدریس معلمی فرزندم رابا آزمون ورودی فرستادم خارج از کشور شدم مرفه بی درد. این عدالت را شما بلدید آقای ظفرقندی چون اينجوری به نفع شماست شما هنوز آمار متقلب های هرساله کنکور پزشکی را انکار می کنید ولی ما که با مشقت وبدبختی بچه‌ها مون را آواره کشور بیگانه کردیم را خانواده ای می دونید که پول های باد آورده مون را داریم خرج خرید مدرک تحصیلی می کنیم
    • IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      13 3
      پاسخ
      با سلام .حرف شما مبنی بر کاهش-ظرفیت پزشکی در راستای منافع مادی پزشکان می باشد که بیشتر زیر میزی بگیرند .برو مناطق محروم نفر با یک دل درد از بین می رود و کسی نیست که به داد مردم برسد .پزشکان بعد از اینکه فارغ التحصیل بشنوند تنها فکر و ذهن مادیات .....
    • زهرا IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      4 2
      پاسخ
      واقعاً برخلاف عدالت هست که یه عده با پول بروند خارج از کشور وباگذراندن تعدادی واحد درسی برگردند وکنکور را دور بزنند .خیلی از داوطلبینی که از هیچ سهمیه برخوردار نیستند برای قبولی رشته پزشکی باید از جان وسلامت روان خودشان بگذرند .افزایش ظرفیت بدون زیر ساخت های آموزشی وامکانات خوابگاهی ظلم هست در حق کسانی که با رتبه های خیلی خوب در دانشگاه پذیرش شدن .با توجه با استرسها وفشارهای روانی باید در کنار درس امکانات ورزشی وتفریحی برای دانشجویان پزشکی تدارک دیده شود.برای عدالت باید سهمیه ها برداشته شود.
      • محمد IR ۰۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        1 0
        کسی که در خارج کشور با زبان غیر مادری تحصیل میکنه و ۷۲ واحد طی دوسال پاس میکنه ، تازه اگر نیافتد و سختی های غربت را به جان می‌خرد، چیزی کمتر از کنکور نیست. تازه اگر بخواهد انتقالی بیاید بایست آزمونی سخت تر از کنکور بدهد و تازه اگر بالای ۶۰ درصد سئوالات را پاسخ دهد فقط ۲ درصد آنها می‌توانند انتقالی بگیرند. این دور زدن کنکور نیست . دور زدن کنکور در سهمیه هاست که با نمره منفی وارد دانشگاه می‌شوند و باعث مهاجرت تحصیلی خیلی از جوانان می‌شوند.
    • صادق IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      13 0
      پاسخ
      تا مافیای پزشکی بر ایران حاکم است اجازه افزایش تعداد پزشک رو نمی دهند. زیرساخت و استاد کم داریم و این حرفا بهانه است.
    • ناشناس IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      4 1
      پاسخ
      جناب اقای ظفرقندی لطفا همینطوری در مورد همه صحبت نکنید اگر دقت کنید وپیگیر باشید اکثر بچه های تیزهوشانی با معدل بالا ایران قبول نشدن چون سهمیه ای نداشتن وپزشکی قبول نشدن با معدل ۲۰ و۱۹ دبیرستانهای تیز هوشان ونمونه دولتی ایران بسیار باهوش وبا سواد هستن واین هم نیست همه ثروتمند باشن اکثرا خانواده ها ماشین وخونه ها شونو فروختن طلای دستشونو فروختن وبچه ها شونو فرستادن تا نتیجه ۱۲ سال تحصیل سخت معدل ۲۰ رو ببینن وپزشک بشن و کشورهای دیگه ازخداشون بوده که بچه های باهوش رو جذب کنن .یخورده منصف وعادل باشد
    • یک مستمری بگیر IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      10 0
      پاسخ
      آقا وزیر دور و بر خودت چند نفر رانتی و سهمیه ای هست ؟
    • IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      6 0
      پاسخ
      جناب وزیر بهداشت این که شما فرمایش میدید که کسانی که در دانشگاههای خارج درس می خوانند از قشر ثروتمند هستند این طور نیست اکثرا از قشر کارمند یا بازنشسته هستند که با فلاکت دارند هزینه ها رو پرداخت می کنند قشر پولدار که دنبال درس خواندن و تحمل فشار درسهای سنگین نمیره برادر من،درست باید قضاوت کرد.شما خودتون دانشگاه ها رو تایید میکنید پس چه جور ی دانشجو و فارغ‌التحصیلان آن بیسواد بیرون میان.
    • ناشناس IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      4 7
      پاسخ
      لطفا منصف باشید وبچه های که کشور دیگه رفتن با هزینه های سنگین که خانواده ها با فروش خونه خودشون دادن با معدل بالا وکشورهای دیگه از خداشون هستن که همونجا بمونن رو جذب کنید نه اینکه بگید کنکور رودور زدن نه اینا سهمیه نداشتن باسوادهستن اکثرشون چون تو ایران تو مدارس تیزهوشان معدل بالا تحصیل کردن ..انصاف هم خوب چیزیه ..همه ی ایرانیای اون ور اب جزو نوابغ دنیا هستن کشورهای دیگه میخوانشون اونوقت شما که یه مسئول از کشور ایران هستین در مورد بچه های کشور خودتون اینطوری صحبت میکنید.لطفا تحقیق کنید وپیگیری
    • عضو هیات علمی IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      5 2
      پاسخ
      من عضو هیات علمی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و استاد همین بچه های پزشکی هستم. خطرناک تر از همه این ها عضو هیات علمی سهمیه ای هستش! تصور کنید طرف با سهمیه تا مقطع دکتر اومده با سهمیه شده استاد و با سهمیه در دانشگاه علوم پزشکی تیپ ۱ جذب شده! نه یکی نه دوتا نه سه تا بلکه اغلب اینطوریه! خودت تا آخرش رو بخوان! امثال ما هم که بدون هیچ سهمیه ای درس خوندیم با کلی مقاله و کتاب و ... یه شهرستان دور صدها کیلومتر دورتر از خانواده جذب شدیم! بدون امکانات آموزشی، پژوهشی، شهری، زندگی و ...
    • مهرداد رهسپار IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      13 0
      پاسخ
      از این که ۷۵ الی ۸۵ درصد دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی با سهمیه با رتبه‌های نجومی ۸۰/۰۰۰ و ۱۲۰/۰۰۰ وارد پزشکی و دندانپزشکی می‌شوند کوچکترین احساس بدی ندارید آقای وزیر دکتر ، ولی از این که رتبه ۸۰۰۰ هزار هم وارد دانشگاه شود این همه سخنرانی و اقدامات گوناگون می‌کنید تا جلویش گرفته شود ؟ چطور دانشگاه برای رتبه ۸۰۰۰ امکانات و استاد و جا کم دارد ولی برای رتبه ۱۲۰/۰۰۰ امکانات و استاد کم ندارد ؟ به جای جلوگیری از افزایش تعداد دانشجویان پزشکی چرا همه‌ی سهمیه ها را حذف نمیکنید که جا و امکانات بهتر شود ؟
    • IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 0
      پاسخ
      بعدش اسمشو میزارن ناترازی
    • IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      13 0
      پاسخ
      ظرفیت پزشکی طبق قولتون نباید کم بشه اونایی که رفتن خارج می خوان بیان ایران مثل بقیه ایرانیا دوباره کنکور بدن تافته جدا بافته که نیستن
      • IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        1 0
        کسانی که از خارج از کشور وارد نظام درمانی میشوند باید به تعداد محدود و فقط از دانشکده های معتبر دنیا باشند نه هر دانشکده ای.خود ما وقتی می‌خواهیم وارد هر کشوری شویم کلی قانون سخت گیرانه می‌گذارند تا مدرکمون را معادلسازی کنند. برای کمبود پزشک و دندانپزشک عمومی و متخصص در داخل کشور باید خود مسئولین اقدام کنند بدون سهمیه و پارتی بازی و با استفاده درست از استعداد واقعی. اگر هم بودجه نیست از خیرین سلامت کمک بگیرید.
    • رباب IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      14 1
      پاسخ
      درآمد روزانه یک دندانپزشک معادل درآمد یکسال حقوق معلم است.این بی انصافی است.این به خاطر انحصاری بودن پزشکی است.
    • امین IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      4 2
      پاسخ
      پولداران همیشه بلدند قانون را دور بزنند ،همانطوری که کنکور را دور زدند.بعدمیگن نباید ظرفیت پزشکی را افزایش بدیم.خوب قانونی هم برای دانشجویانی که کنکور را دور می‌زنند هم وضع کنید
    • مهدی نجفی IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      4 0
      پاسخ
      حدود سال ۶۹ که جنگ تازه تموم شده بود یک کسانی میرفتن دانشگاه که بسیار ضریب هوشی شون کم بود فقط پرسش اینجاس درسهای پزشکی خیلی سخته چطور واحد ها رو پاس میکردن؟؟؟ تو دانشگاه که سهمیه نمیتونه کمک شون کنه؟؟؟ در مجموع سهمیه از هر نوعش ظلم مسلم و قطعی به بقیه مردم است ....
    • IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      10 0
      پاسخ
      سهمیه اوج ظلم و بی‌عدالتی در حق دانش آموزان مستعد و تلاشگر است و ظلم به بنیه علمی کشور و سلامتی مردم با پزشکان بی سواد سهمیه ای.....
    • ناشناس IR ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      8 0
      پاسخ
      اقای وزیر شما که دم از عدالت وبی سوادی میزنی الان چهل سال هست دانشگاهها پر شده از دانشجویان بیسوادی که از طریق انواع سهمیه ها وارددانشگاه دررشته های عالی پزشکین وودندان وغیره در حالی که دانش اموذانی با بهترین معدل مجبور شدن برن خارج با هزاران مشکل
    • IR ۰۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      5 0
      پاسخ
      نظر آقای وزیر هیچگونه توجیهی و ارتباطی با اصول و منطق و حقوق در مقابل سهمیه های اعمال شده نداشته واین عرصه برای سایرین را ناممکن مینماید ناگزیر به خارج پناه برده واین ترجیح به لحاظ وسع مالی نیست سواد علمی واموزش کمتر از داخل کشور نمیباشد
    • IR ۰۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      8 0
      پاسخ
      سهمیه ها اوج تهدید سلامت جامعه به دنبال دارد
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      17 0
      پاسخ
      چرا یکی با رتبه ۱۰۸ هزار کشور ی باسهمیه میتونه بره پزشکی بخونه ویکی بارتبه ۱۸۰۰۰ کشور ی نمی تواند عدالت کجاست آقای وزیر اگر عدالت اینه من هم نمیدونم خواهشا فکر بکنید گناه دارن بچه های ما با تلاش پشتکار هوش خودشون بسنجین لطفا تا عدالت برقرار باشه خیلی از این بچها ما شراطی سخت زندگی چنین رتبه رو به دست میارن ولی یک نفر دیگه به راحتی با رتبه‌ای ۱۰۸ هزار میان پزشکی میخونن حرف از عدالت شد من رو قانع کنید
    • کمال US ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      5 5
      پاسخ
      با سلام و احترام جناب وزیر مبنای در نظر گرفتن سهمیه برای قشر ایثار کر جهت تأمین شغل و معاش بوده منتهی در نظر داشته باشید پزشکی صرفا شغل نیست و ارزشمندترین دارایی انسان که سلامت است قابل معامله نیست لطفاً جهت حفظ جان شهروندان هر گونه سهمیه و قوانین احمقانه را حذف کنید سطح سواد و نیت تصویب کنندگان این قوانین رو در نظر بگیرید شما مسئول هستید
    • حسین IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      وزیر محترم بهداشت لطفا به زیر مجموعه خود در بهداشت و درمان از بابت حقوق و مزایا توجه کنید.
    • UA ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 7
      پاسخ
      اتفاقا جناب وزیر درست فرمودند اونایی که می رن خارج می خوان کنکور رو دور بزنن تو این مملکت خیلیا نمی تونن یه سفر زیارتی برن چه برسه بفرستن خارج واسه خوندن پزشکی
    • مهرسا GB ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      یعنی کسی که عربی و دینی ودرسهای شما را نتوانسته نمره بیاره اما با زبان یه کشور دیگه تونسته همون 72واحد را بگذرونه شما قبول ندارین ؟؟؟!!!
    • GB ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      عجب پس با سهمیه های جور وا جور یه عده بیسواد وارد دانشگاه میشن اشکال ندارد.رئس دانشگاه تهران گفت ۶۰درصد قبولی دانشگاه تهران سهمیه ای هستن .خرید صندلی چطور.شما فقط بلدین جلوی جوان هدفمند وتلاشگر سنگ بندازید
    • IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      آقای وزیر اگر فرزند خودتون هم سال بعد کنکور داشت این حرفارو میزدید؟حق الناس حق الناس لطفا به جای فکر خوابگاه به فکر جوونای مردم باشید که با حرفای شما هر روز به خودکشی فکر می کنند
    • علی IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      8 0
      پاسخ
      آره شما سهمیه ها رو عدالت میدونید که مشتی بی سواد تحویل جامعه بدید
    • گل IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      8 0
      پاسخ
      خواهش ایقد به ما استرس وارد نکنید من به هزار امید پشت کنکور نشستم اخه یعنی چه هروز یه دردسر جدید میسازین
    • سایا IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      حالا خوب یا بد طبق قانون بر می گردند در دانشگاههای داخل درس می خوانند اونایی که با خرید صندلی وارد دانشگاه می شن چی
    • معلم IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      در پاسخ احمد که میگه سهمیه ای 80 درصد آخرین نمره رو آورده میگم بروید تحقیقات کنید ببینید تراز قبولی پزشکی دانشگاه مثلا مشهد حدود 10 هزار است هر دانش آموز متوسط و معمولی در رشته تجربی تراز 7 و 8 هزار رو میاره درحالی که هیچ از رشته های تاپ رو در هیچ جای ایران نمیاره حتی پولی ،ولی سهمیه ای 25 درصد براحتی دولتی تمامی شهرهای بزرگ شاید غیر از تهران را با تراز 7 تا 8 هزار می‌آورد چون به گفته شما 80 درصد آخرین رتبه رو آورده. تازه این مربوط به دانشگاهی مثل مشهد است در دانشگاه‌های شهرستانهای کوچک که راحت
    • حسین IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سهمیه ها دور نمیزنن؟ همه جوره میخوای کارشکنی کنی در جذب پزشک
    • IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 1
      پاسخ
      از اون بدتر پذیرش پزشکی از لیسانس که توسط دانشگاهها برگزار میشه نه سوالات استاندارد نه حفاظت آزمون ونه محدویت در رشته، طرف تو کنکور سراسری شده ۵۰ هزار حالا با لیسانس کشاورزی میاد میشینه رو صندلی دانشگاه تهران جایی که جایگاه رتبه های زیر ۲۰۰ است
    • GB ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      عرض سلام خدمت وزیر محترم بهداشت جناب وزیر اگر شما سهمیه ها راه بر میداشتید امروز ان دانشجویی که با معدل 1986از دبیرستان نمونه ویا تیز هوشان فارغ التحصیل شده جایش تو همین دانشگاهای ایران بود وقتی رتبه 180000با سهمیه میتونه تو ایران دندانپزشکی بخونه قضاوت کنید کیا کنکور راه دور زدند از طرفی تحصیل در خارج از کشور انهم با زبان خارجی وصرف هزینه های سنگین ودر معتبر ترین دانشگاهای خارج که خودتان تایید کردید قطعا خیلی با سوادتر ازاین افراد سهمیه ای هستند
    • ف.ک IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      2 0
      پاسخ
      متاسفانه سهمیه های ایثارگری وامثالی مثل این موارد باعث شده کسی که درمدرسه دولتی بامعدل خوب فارغ التحصیل شده بخاطر بعضی سهمیه ها از رفتن به دانشگاه ویا نداشتن وضعیت مالی خوب از رفتن به دانشگاه ازاد منصرف بشود.واین متاسفانه جای درد داره .امیدواریم خصوصا درمورد حمایت مالی فارغ التحصیلان ورود به دانشگاههای ازادوشهریه پردازفکری شود .وفقط منحصر به ثروتمندان نشود.
      • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        3 0
        کاملا موافقم.
    • IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      چرا سامانه ای وجود نداره که همه مردم که مشکل مشابه دارند نظر و مشکل خود و راهکاری که به ذهنشون می‌رسد رو از طریق اون به صورت کتبی بنویسند و از طریق جمع آوری داده های بزرگ و جمع بندی آن با کامپیوتر به یک خلاصه برسید و کارگروهی برای رسیدگی به مشکل مردم که با زبان مردم بیان شده تشکیل بشود. الان با خواندن همین نظرات، کلی مطلب را می‌شود فهمید که همه آنها راهکار دارد. گره ای که با دست وا میشود نگذاریم آنقدر کور شود که با دندان هم باز نگردد...
    • IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      امروز در یک کشور نود میلیون نفری تقریبا ۱۰۷ هزار پزشک عمومی و ۶۷ هزار پزشک متخصص داریم. در دندان پزشکی هم ۵۰ هزار دندانپزشک عمومی و ۸ هزار دندانپزشک متخصص داریم تازه الان میشود معنای انحصار طلبی را فهمید اصل انحصار طلبی در پذیرش متخصص در این دو رشته است عمومی یک دوران گذار است و یک فرد نمی‌تواند تمام عمر کاری خود را عمومی باشد اصل رشته پزشکی و دندانپزشکی در دوران تخصص معنا پیدا می‌کند و تازه به بار می‌نشیند چرا کسی راجع به ظرفیت تخصص این دو رشته فکری نمی‌کند.
    • ناشناس IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 1
      پاسخ
      آقای محترم وزیربهداشت فکرما هم باشید که برای ویزیت شدن باید ازسه ماه قبل نوبت بگیریم بعد یه شبانه روز تونوبت باشیم که تازه ۱۲ شب نوبتمون بیاد دکتر یه عکس یا ام آر آی بنویسه دوباره بره تا دوماه دیگه وقتی متوجه بیماریت میشی که کل بدنت درگیرشده.
    • ناشناس IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      3 2
      پاسخ
      پزشک باید زیادبشه ،پدرمون دراومدانقدرتوصف ونوبت دکترموندیم . این یه دستور ازطرف کسانی که ۳۰ سال عمرشون را صادقانه صرف آسایش وآرامش وعلم و..این مملکت کردن وبایدبهش عمل بشه .
      • سعیدامرایی IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
        0 0
        شورای انقلاب فرهنگی گفتند که تا پنج سال افزایش ظرفیت خواهیم داشت نگفتند تا ابد
    • ناشناس IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 1
      پاسخ
      ظرفیت پزشکی بایدزیادبشه ،مطمئن باشیدتا ۵۰۰ سال دیگرهم اگر از ومعدل ورتبه دانشجوپذیرش کنید دانشجوی بیسواد بالا نمیره .شمااز رورتبه تا ۲۰ درصدها اضافه تربگیرید بهترینها راگرفته مطمئن باش
    • ناشناس IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اگه می‌خواین عدالت رو اجرا کنید سهمیه ها رو بردارید طرف با 25 درصد سهمیه و درصد خیلی پایین در کنکور پزشکی میخواند
    • کیان IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      عدالت سهمیه ۶۰ درصدی و حتی بیشتر ادمای بی سواده
    • امید US ۰۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 1
      پاسخ
      اموزش پزشکی رو بدین وزارت علوم
    • A.m IR ۰۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      آقای وزیر اگه راست میگی سهمیه کنکور رو بردار که اینقدر پزشک بیسواد وارد جامعه نشه ؟!
    • هوشنگ فرخانی IR ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خدایش جلوی سهمیه ها را در ابن رسته بگیرید با جان مردم بازی نکنید فرد بی سواد نزارین پزشک بشه من سه ساله سکته مغزی وفلج شدم بخاطر دکتر سهمیه ای زیر بک ساعت رسیدم دکتر فوق تخصص قلب نتونست تشخیص دهد برام دارو تجویز کرد بعد که رفته داروها از سازمان تایید کنم و برگشتم حالم بیشتر وخیم شد ر وقت طلایی گذشت پزشک عمومی تشخیص داد من سه ساله دارم زجر میکشم بخاطر دکتر سهمیه ای
    • 🧡 IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      وقتی کسی ۱۲سال درس میخونه سختی میکشه تلاش میکنه آخرشم اونای که سهمیه دارن و اونای که با مافیا میرن بالا میشن رتبه های برتر و قبول شدگان پزشکی اونا عدالتن؟ ولی کسی که میره تو کشور غریب با هزار بدبختی و زحمت و تلاش و هزینه های بالا پزشکی یا دارو میخونه عدالت نیست؟ بعد از نظر شما اونا عدالتن که الکی یا با سهمیه یا با مافیا قبول میشن ولی اونی که زحمت کشیده عدالت نیست جالبه واقعا
    • IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اینکه دانشجویی که در کنکور ایران قبول نشده با رفتن به خارج و گذراندن ۷۲ واحد می تواند کنکور را دور بزند مخالفم ولی به همان نسبت هم به دیگر سهمیه ها اعتراض دارم. طرف رتبه ۳۰۰۰۰ دارد ولی با استفاده از سهمیه رتبه او به ۳۰۰۰ می رسد و وارد دانشگاه می شود. این کار هم اعتبار پزشکی ایران را زیر سئوال می برد
    • IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سئوالی که باید از خودمان بپرسیم این است که چرا سهمیه برای تیم ملی های مختلف در نظر نمی گیرند. جواب این است که انتخاب ورزشکار بر اساس توان بازیکنان انجام می شود. در حالی که انتخاب دانشجویان سهمیه ای نه بخاطر توانایی انها بلکه بخاطر از خود گذشتگی پدر و مادر و اطرافیان با برچسب های مختلف انتخاب می شوند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها