کشف محموله شلتوک های قاچاق در ایذه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس دریکوند ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: مأموران شهرستان ایذه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی مرجع قضائی حین کنترل خودروهای عبوری محور دهدز –ایذه به دو دستگاه کامیون باری مشکوک شدند و آنان را متوقف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با اشاره به اینکه مأموران در بازرسی از خودروهای مذکور ۲۱ هزار کیلو شلتوک قاچاق کشف کردند خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده را ۲۱ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این راستا ۲ نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.