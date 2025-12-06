  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

کشف محموله شلتوک های قاچاق در ایذه

کشف محموله شلتوک های قاچاق در ایذه

اهواز - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان از کشف ۲۱ هزار کیلو شلتوک قاچاق به ارزش تقریبی ۲۱ میلیارد ریال از دو دستگاه کامیون باری در شهرستان ایذه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس دریکوند ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: مأموران شهرستان ایذه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی مرجع قضائی حین کنترل خودروهای عبوری محور دهدز –ایذه به دو دستگاه کامیون باری مشکوک شدند و آنان را متوقف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با اشاره به اینکه مأموران در بازرسی از خودروهای مذکور ۲۱ هزار کیلو شلتوک قاچاق کشف کردند خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده را ۲۱ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این راستا ۲ نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.

کد خبر 6679714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها