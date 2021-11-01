عامل تیراندازی در تور پلیس ایذه/ ۱۷ محکوم دستگیر شدند

عبدالرسول جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تیراندازی و درگیری بین دو گروه در شهرستان ایذه بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با بررسی‌های میدانی و تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی عامل تیراندازی شده و با هماهنگی قضائی به محل موردنظر اعزام و در عملیاتی ضربتی فرد موردنظر را دستگیر کردند.

سرپرست انتظامی ایذه با بیان اینکه فرد دستگیر شده دارای سابقه جرم بوده است، تصریح کرد: مجرم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.

جوکار در ادامه با بیان اینکه پلیس برای مبارزه با مجرمان و معتادان عزم جدی دارد، اظهار کرد: ۶ نفر معتاد توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در حاشیه شهر ایذه دستگیر شدند.

سرپرست انتظامی ایذه گفت: همچنین در راستای اجرای دستورات و احکام قضائی کیفری و حقوقی مأموران کلانتری ۱۱ ایذه تعداد ۱۷ نفر دارای حکم جلب را دستگیر کردند.