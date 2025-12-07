بیش از۷۹۱ هزار تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیرحسین غلامی با اشاره به اهمیت عملکرد مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در رسیدگی به امور انتظامی، اجتماعی و ترافیکی شهروندان اظهار کرد: سامانه پلیسی ۱۱۰، به عنوان پل ارتباطی مردم با پلیس هر لحظه از شبانه روز آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

غلامی در ادامه با اشاره به حجم بالای تماس‌های مردمی با تلفن ۱۱۰، این مهم را نشانه افزایش اعتماد عمومی به عملکرد مجموعه پلیس دانست و افزود: پلیس استان گلستان این اعتماد را ارج نهاده و تمامی توان خود را در مسیر افزایش احساس امنیت و آسایش عمومی شهروندان به کار خواهد بست.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: طی هشت ماه امسال تعداد تماس‌های راهنمایی و ارشاد ۴۹۸ هزار تماس بوده که ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و بیش از ۲۹۳ هزار تماس عملیاتی بوده و مأموران اعزام شدند همچنین بیش از ۱۷۲ هزار مراجعه حضوری به یگان‌های انتظامی صورت گرفته است که همه اینها نشان از حجم بالای مأموریت‌های پلیسی است.

وی در ادامه با اشاره به فراوانی تماس شهروندان گلستانی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، گفت: در این مدت هشت ماهه بیش از ۷۹۱ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ برقرار شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد افزایش داشته است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان گلستان، با تاکید بر افزایش توان عملیاتی پلیس در مقابله با جرایم، خاطر نشان کرد: از یک سو حضور به موقع پلیس موجب افزایش احساس امنیت در جامعه شده و از سوی دیگر، مردم نیز پلیس را ملجا و پناهگاه مطمئنی برای حل مشکلاتشان می‌دانند که آمادگی پاسخگویی به مطالبات و خواسته‌های به حق شهروندان را در حوزه مسائل انتظامی، ترافیکی و اجتماعی دارد.