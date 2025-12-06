سرهنگ علی‌اصغر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ویژه پلیس برای تشدید نظارت بر خطوط ویژه تردد در معابر اصلی شهر خبر داد و اظهار کرد: خطوط ویژه با هدف تسهیل رفت‌وآمد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و افزایش سرعت جابه‌جایی شهروندان طراحی شده و هرگونه ورود غیرمجاز خودروهای شخصی، مستقیماً جریان عادی ترافیک را مختل می‌کند.

وی با اشاره به گزارش‌های اخیر درباره ورود غیرمجاز برخی خودروها به این مسیرها و همچنین سوءاستفاده برخی رانندگان از خطوط ویژه افزود: پلیس راهور با استفاده از دوربین‌های ثبت تخلف، گشت‌های محسوس و نامحسوس و رصد لحظه‌ای ترددها، نظارت‌ها را به‌صورت جدی و مستمر افزایش داده است.

سرهنگ زارع تأکید کرد که پلیس هیچ‌گونه تخلفی در خطوط ویژه را قابل چشم‌پوشی نمی‌داند و خودروهایی که بدون مجوز وارد این مسیرها شوند، به‌صورت سیستمی و میدانی اعمال قانون خواهند شد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان خاطرنشان کرد: خطوط ویژه صرفاً برای اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌های مشخص و خودروهای امدادی در نظر گرفته شده و رانندگان باید برای حفظ نظم ترافیکی و تسهیل خدمات‌رسانی ناوگان عمومی، مقررات مربوطه را رعایت کنند.