  1. استانها
  2. اصفهان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

هشدار پلیس راهور اصفهان؛ تخلف در خطوط ویژه هیچ‌گونه اغماضی ندارد

هشدار پلیس راهور اصفهان؛ تخلف در خطوط ویژه هیچ‌گونه اغماضی ندارد

اصفهان -رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: نظارت بر خطوط ویژه تردد در اصفهان را تشدید کرده‌ایم و هیچ تخلفی در این مسیرها بدون برخورد نخواهد ماند.

سرهنگ علی‌اصغر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ویژه پلیس برای تشدید نظارت بر خطوط ویژه تردد در معابر اصلی شهر خبر داد و اظهار کرد: خطوط ویژه با هدف تسهیل رفت‌وآمد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و افزایش سرعت جابه‌جایی شهروندان طراحی شده و هرگونه ورود غیرمجاز خودروهای شخصی، مستقیماً جریان عادی ترافیک را مختل می‌کند.

وی با اشاره به گزارش‌های اخیر درباره ورود غیرمجاز برخی خودروها به این مسیرها و همچنین سوءاستفاده برخی رانندگان از خطوط ویژه افزود: پلیس راهور با استفاده از دوربین‌های ثبت تخلف، گشت‌های محسوس و نامحسوس و رصد لحظه‌ای ترددها، نظارت‌ها را به‌صورت جدی و مستمر افزایش داده است.

سرهنگ زارع تأکید کرد که پلیس هیچ‌گونه تخلفی در خطوط ویژه را قابل چشم‌پوشی نمی‌داند و خودروهایی که بدون مجوز وارد این مسیرها شوند، به‌صورت سیستمی و میدانی اعمال قانون خواهند شد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان خاطرنشان کرد: خطوط ویژه صرفاً برای اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌های مشخص و خودروهای امدادی در نظر گرفته شده و رانندگان باید برای حفظ نظم ترافیکی و تسهیل خدمات‌رسانی ناوگان عمومی، مقررات مربوطه را رعایت کنند.

کد خبر 6679758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها