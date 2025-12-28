  1. استانها
  2. کردستان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

خطوط ویژه حمل‌ونقل عمومی در معابر اصلی سنندج ساماندهی می‌شود

سنندج- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی سنندج از اجرای اصلاحات مهندسی و جانمایی خطوط ویژه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در چند نقطه از معابر اصلی این شهر با هدف کاهش بار ترافیکی خبر داد.

سرهنگ مختار یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای نظم‌بخشی به ترددهای شهری و همچنین کاهش حجم ترافیک به‌ویژه در هسته مرکزی شهر سنندج، موضوع ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در دستور کار کارگروه مدیریت شهری استان قرار گرفته است.

وی افزود: این تصمیم در پی درخواست رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی و به‌منظور کاهش تردد خودروهای شخصی در مسیرهای پرتردد و معابر منتهی به مرکز شهر اتخاذ شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سنندج با اشاره به اجرای خطوط ویژه در برخی معابر اصلی شهر گفت: در خیابان‌های پاسداران و کشاورز، خطوط ویژه ناوگان حمل‌ونقل عمومی با هدف تسهیل، تسریع و روان‌سازی تردد این ناوگان پیش‌بینی و اجرا شده است.

سرهنگ یوسفی ادامه داد: همچنین اصلاحات مهندسی و بازبینی وضعیت ترافیکی خیابان‌های فلسطین، انقلاب و حسن‌آباد انجام شده و خطوط ویژه در این معابر نیز پیاده‌سازی شده است.

وی با تأکید بر نظارت مستمر پلیس راهور بر اجرای این طرح خاطرنشان کرد: مأموران پلیس به‌طور جدی از ورود و تردد خودروهای شخصی در خطوط ویژه جلوگیری خواهند کرد و رانندگان متخلف نیز مطابق قانون مشمول اعمال جریمه می‌شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی سنندج در پایان از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با پلیس، در اجرای دقیق این طرح مشارکت داشته باشند و افزود: اجرای این طرح با هدف ارتقای آرامش و سهولت تردد شهروندان و بهبود وضعیت ترافیک شهری انجام شده است.

