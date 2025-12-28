سرهنگ مختار یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای نظم‌بخشی به ترددهای شهری و همچنین کاهش حجم ترافیک به‌ویژه در هسته مرکزی شهر سنندج، موضوع ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در دستور کار کارگروه مدیریت شهری استان قرار گرفته است.

وی افزود: این تصمیم در پی درخواست رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی و به‌منظور کاهش تردد خودروهای شخصی در مسیرهای پرتردد و معابر منتهی به مرکز شهر اتخاذ شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سنندج با اشاره به اجرای خطوط ویژه در برخی معابر اصلی شهر گفت: در خیابان‌های پاسداران و کشاورز، خطوط ویژه ناوگان حمل‌ونقل عمومی با هدف تسهیل، تسریع و روان‌سازی تردد این ناوگان پیش‌بینی و اجرا شده است.

سرهنگ یوسفی ادامه داد: همچنین اصلاحات مهندسی و بازبینی وضعیت ترافیکی خیابان‌های فلسطین، انقلاب و حسن‌آباد انجام شده و خطوط ویژه در این معابر نیز پیاده‌سازی شده است.

وی با تأکید بر نظارت مستمر پلیس راهور بر اجرای این طرح خاطرنشان کرد: مأموران پلیس به‌طور جدی از ورود و تردد خودروهای شخصی در خطوط ویژه جلوگیری خواهند کرد و رانندگان متخلف نیز مطابق قانون مشمول اعمال جریمه می‌شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی سنندج در پایان از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با پلیس، در اجرای دقیق این طرح مشارکت داشته باشند و افزود: اجرای این طرح با هدف ارتقای آرامش و سهولت تردد شهروندان و بهبود وضعیت ترافیک شهری انجام شده است.