۷۷ هزار واحد مسکونی به مشمولان قانون جوانی جمعیت واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی رضایی عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از تخصیص و واگذاری بالغ بر ۱۴۰ هزار و ۱۳۱ واحد مسکونی به مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کشور خبر داد و گفت: از این میزان، مراحل واگذاری ۷۷ هزار واحد به صورت قطعی انجام شده و به خانواده‌های دارای سه و چهار فرزند به صورت رایگان تخصیص یافته است.

وی افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از قوانین بالادستی است و سازمان ملی زمین و مسکن با حداکثر ظرفیت، خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.

عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پایان خاطرنشان کرد: جوان‌سازی ساختار جمعیتی یک ضرورت ملی است و قانون جوانی جمعیت نقش کلیدی در تحقق این هدف دارد.