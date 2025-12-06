  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۸

۷۷ هزار واحد مسکونی به مشمولان قانون جوانی جمعیت واگذار شد

۷۷ هزار واحد مسکونی به مشمولان قانون جوانی جمعیت واگذار شد

عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: مراحل واگذاری ۷۷ هزار واحد مسکونی رایگان به صورت قطعی به مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تخصیص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی رضایی عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از تخصیص و واگذاری بالغ بر ۱۴۰ هزار و ۱۳۱ واحد مسکونی به مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کشور خبر داد و گفت: از این میزان، مراحل واگذاری ۷۷ هزار واحد به صورت قطعی انجام شده و به خانواده‌های دارای سه و چهار فرزند به صورت رایگان تخصیص یافته است.

وی افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از قوانین بالادستی است و سازمان ملی زمین و مسکن با حداکثر ظرفیت، خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.

عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پایان خاطرنشان کرد: جوان‌سازی ساختار جمعیتی یک ضرورت ملی است و قانون جوانی جمعیت نقش کلیدی در تحقق این هدف دارد.

کد خبر 6679838
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها