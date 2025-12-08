سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نهضت ملی مسکن نیروهای مسلح سمنان در دست تکمیل و اجرا است، تاکید کرد: سه سایت شامل دو سایت در سمنان و یک سایت در دامغان در حال اجرا است و پیشرفت خوبی نیز داشته است.

وی با بیان اینکه پروژه ۱۶۰ واحدی سمنان موسوم به فجر دارای ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی است، افزود: پروژه ۱۰۷ واحدی ارتش در سمنان نیز با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین ادامه داد: پروژه ۱۲۰ واحدی نیروهای مسلح در شهرستان دامغان هم در مرحله اجرای فونداسیون قرار دارد و امیدوار هستیم که به زودی بتوانیم عملیات عمرانی آنها را اجرا کنیم.

حسینی طباطبایی همچنین از اجرای پروژه ۱۶۰ واحدی نهضت ملی در گرمسار به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: این طرح دارای ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی است و به زودی تکمیل خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان سمنان به خوبی در حال انجام است.

به گزارش مهر، استان سمنان دارای دو اداره کل راه و شهرسازی در سمنان و شرق استان سمنان است.