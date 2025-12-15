فراخوان مشارکت در ساخت مسکن، از سوی سازمان ملی زمین و مسکن اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل این سازمان از آغاز فراخوان عمومی برای تهیه فهرست اشخاص صلاحیت‌دار متقاضی مشارکت در ساخت پروژه‌های مسکونی در بخشی از اراضی تحت تملک این سازمان در سطح کشور خبر داد و گفت: این فراخوان با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی توانمند و تسریع در اجرای پروژه‌های مسکونی در اراضی دولتی منتشر شده و امکان مشارکت سازندگان و سرمایه‌گذاران واجد شرایط را در پروژه‌های سازمان ملی زمین و مسکن فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر رویکرد شفاف و رقابتی سازمان افزود: تمامی مراحل دریافت اسناد، ارزیابی کیفی و انتخاب متقاضیان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می‌شود تا ضمن رعایت شفافیت، فرصت برابر برای فعالان این حوزه ایجاد شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۳۰ آذرماه است، اظهار کرد: متقاضیان پس از ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز در فرآیند ارزیابی کیفی قرار می‌گیرند.

نبیان توسعه همکاری با بخش خصوصی را از راهبردهای اصلی سازمان دانست و گفت: هدف ما بهره‌گیری از توان فنی، مالی و اجرایی بخش غیردولتی برای افزایش تولید مسکن و پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای مسکونی کشور است.

وی در پایان از متقاضیان دعوت کرد با مراجعه به سامانه ستاد به نشانی اینترنتی (www.setadiran.ir)، در بازه زمانی اعلام‌شده نسبت به دریافت و ارسال اسناد فراخوان اقدام کنند.