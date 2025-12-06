به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمانشاه عصر شنبه به ریاست استاندار کرمانشاه برگزار شد و فرمانداران شهرستانها گزارشی از وضعیت اشتغال و پرداخت تسهیلات ارائه کردند.
هوشیار عبداللهزاده، فرماندار جوانرود، با اشاره به وضعیت سامانه رصد در این شهرستان گفت: جوانرود در حال حاضر در رتبه دهم استان قرار دارد و تحقق اشتغال پیشبینیشده در سامانه به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی افزود: متأسفانه تعدادی از دستگاهها و نهادهایی که تعهد اشتغال دارند، در شهرستان حضور فیزیکی ندارند و همین موضوع موجب شده بخشی از سهمیههای اشتغال عملاً غیرقابل اجرا باشد.
فرماندار جوانرود با اشاره به وضعیت تسهیلات سفر ریاستجمهوری اظهار کرد: از مجموع طرحهای بررسی شده در شهرستان، تنها یک طرح به مرحله قرارداد بانکی و پرداخت حدود ۴۰۰ میلیون تومان رسیده و بخش عمدهای از طرحها به دلیل بروکراسی بانکی و نرخ سود بالا، متوقف ماندهاند.
وی ادامه داد: بسیاری از متقاضیان به دلیل بالا بودن سود تسهیلات یا طولانی شدن فرآیندها، از ادامه مسیر انصراف دادهاند و این موضوع موجب کاهش اثربخشی این تسهیلات در شهرستان شده است.
ضعف زیرساختها و صنایع شهرستان
عبداللهزاده به وضعیت شهرک صنعتی جوانرود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تنها سه تا چهار واحد صنعتی فعال در شهرک صنعتی وجود دارد و سایر واحدها یا نیمهفعال یا در حال ساخت هستند که نیازمند حمایت جدی برای تکمیل و بهرهبرداری هستند.
وی با انتقاد از عدم همکاری برخی ادارات خاطرنشان کرد: به جز جهاد کشاورزی، سایر دستگاههای اجرایی گزارش دقیقی از وضعیت طرحها، واحدهای راکد و نیمهفعال به فرمانداری ارائه نکردهاند و این موضوع، برنامهریزی دقیق را با مشکل مواجه کرده است.
فرماندار جوانرود در ادامه به تسهیلات مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: در این حوزه، عملکرد شهرستان قابل قبول بوده و بیش از سقف سهمیه شهرستان، پروندهها به دستگاههای اجرایی معرفی شده است.
وی تأکید کرد: با وجود ظرفیتهای بالای شهرستان، عدم اطلاعرسانی مناسب درباره تسهیلات باعث شده بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی از این فرصتها بیخبر بمانند.
عبداللهزاده در پایان با اشاره به فشار مضاعف بر فرمانداری گفت: بسیاری از وظایف دستگاههای اجرایی عملاً بر دوش فرمانداری افتاده است و برای بهبود شرایط باید نقش دستگاههای تخصصی در شهرستان پررنگتر شود تا روند توسعه اشتغال با سرعت بیشتری دنبال شود.
