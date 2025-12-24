استاندار کرمانشاه: حمایت مالی از صنعت، محور اشتغال جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در جریان بازدید میدانی از سه واحد صنعتی استان در قالب طرح «چهارشنبه‌های اقتصادی»، بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان و تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی بازدیدشده از واحدهای باسابقه و دارای توان فنی بالا هستند، گفت: این واحدها بخش قابل توجهی از نیازهای کشور را تأمین می‌کنند و نیروهای جوان، تحصیل‌کرده و متخصص در آن‌ها مشغول فعالیت هستند که این موضوع ارزشمند و قابل حمایت است.

وی با بیان اینکه برخی مشکلات زیرساختی و مالی در شهرک صنعتی کرمانشاه وجود دارد، افزود: به معاونت اقتصادی استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی مأموریت داده شده با انجمن و هیئت‌مدیره شهرک صنعتی کرمانشاه نشست مشترک برگزار کنند تا مسائل واحدهای تولیدی بررسی و خدمات بیشتری به آن‌ها ارائه شود.

حبیبی در تشریح واحدهای بازدیدشده اظهار کرد: یکی از این واحدها در حوزه تعمیر و تأمین قطعات صنایع گاز و پتروشیمی فعالیت دارد، واحد دوم قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی را تولید می‌کند و واحد سوم نیز قطعات خاص شرکت ایران‌خودرو را با بهره‌گیری از نیروهای جوان و متخصص می‌سازد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش نظام بانکی در حمایت از تولید گفت: با حضور مدیران بانکی در این بازدید، تصمیماتی برای حمایت از این واحدها از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان اتخاذ شد و همچنین پیگیری مطالبات این شرکت‌ها از خودروسازان و سایر مراکز در دستور کار قرار گرفت.

وی توسعه واحدهای صنعتی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: دو واحد از سه واحد بازدیدشده دارای برنامه توسعه هستند و سازمان صمت و دستگاه‌های متولی با همکاری یکدیگر برای اجرای این طرح‌ها حمایت‌های لازم را انجام خواهند داد.

استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به فعالیت ۲۸۰ واحد تولیدی در شهرک صنعتی کرمانشاه گفت: این شهرک با مدیریت بخش خصوصی، نمونه‌ای موفق در استان است و حمایت از واحدهای فعال آن، نقش مهمی در رونق اقتصادی و افزایش اشتغال جوانان کرمانشاه خواهد داشت.