۷ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۵

روانسر رتبه اول استان کرمانشاه در تحقق تعهدات اشتغال را کسب کرد

کرمانشاه - فرماندار روانسر از تحقق ۹۱ درصدی تعهدات اشتغال این شهرستان و کسب رتبه اول استان کرمانشاه در سامانه رصد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان روانسر، عصر یکشنبه به ریاست خدیجه جشن‌پرور فرماندار روانسر و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عامل تسهیلات، در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای این نشست، گزارش ثبت اشتغال در سامانه رصد و آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات مصوب در جریان سفر ریاست محترم جمهوری به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه رصد، شهرستان روانسر با تحقق ۹۱ درصدی تعهدات اشتغال، موفق به کسب رتبه نخست استان شده است.

همچنین تاکنون از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری، مبلغ ۱۸۶ میلیارد تومان تسهیلات در شهرستان روانسر پرداخت شده که این شهرستان را در جایگاه دوم استان از نظر جذب اعتبارات قرار داده است.

