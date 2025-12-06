به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس‌راه مازندران از اجرای محدودیت‌های ترافیکی مقطعی در محور کندوان به‌دلیل انجام عملیات عمرانی خبر داد و گفت: از صبح فردا عملیات تکمیل سقف گالری پیش‌ساخته در محدوده کمرزرد آغاز می‌شود و در مدت اجرای این طرح، مسیر به‌طور موقت مسدود خواهد شد.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده، این انسداد از روز یک‌شنبه تا سه‌شنبه هر روز از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر اعمال می‌شود. همچنین در روز چهارشنبه نیز تردد در همین محور از ۷ صبح تا ۱۲ ظهر امکان‌پذیر نخواهد بود.

پلیس‌راه مازندران از رانندگان و کاربران جاده‌ای خواست با توجه به این محدودیت‌ها، برنامه سفر خود را مدیریت کرده و مسیرهای جایگزین را مدنظر قرار دهند.