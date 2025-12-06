  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

جاده کندوان برای تکمیل عملیات عمرانی مسدود می‌شود

جاده کندوان برای تکمیل عملیات عمرانی مسدود می‌شود

ساری- پلیس‌راه مازندران اعلام کرد: جاده کندوان از صبح فردا به‌دلیل انجام عملیات تکمیل سقف گالری پیش‌ساخته در محدوده کمرزرد به‌صورت مقطعی مسدود خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس‌راه مازندران از اجرای محدودیت‌های ترافیکی مقطعی در محور کندوان به‌دلیل انجام عملیات عمرانی خبر داد و گفت: از صبح فردا عملیات تکمیل سقف گالری پیش‌ساخته در محدوده کمرزرد آغاز می‌شود و در مدت اجرای این طرح، مسیر به‌طور موقت مسدود خواهد شد.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده، این انسداد از روز یک‌شنبه تا سه‌شنبه هر روز از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر اعمال می‌شود. همچنین در روز چهارشنبه نیز تردد در همین محور از ۷ صبح تا ۱۲ ظهر امکان‌پذیر نخواهد بود.

پلیس‌راه مازندران از رانندگان و کاربران جاده‌ای خواست با توجه به این محدودیت‌ها، برنامه سفر خود را مدیریت کرده و مسیرهای جایگزین را مدنظر قرار دهند.

کد خبر 6679957

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها