طرح گازرسانی به ۲۵ روستای باروق آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی بعد از ظهر شنبه پروژه گازرسانی با اعتبار یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال شامل اجرای ۲۰ کیلومتر خط تغذیه و ۴۴ کیلومتر خط انتقال، به همراه احداث ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت پنج هزار مترمکعب اجرایی شد.
با تکمیل این پروژه، بیش از پنج هزار نفر از ساکنان روستاهای باروق به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل خواهند شد.
همچنین عملیات اجرایی احداث زنجیره فرآوری سیلیس و تولید بطریهای شیشهای در شهرستان باروق نیز با حضور استاندار آذربایجانغربی و سرمایهگذارانی از کشور چین در شهرستان باروق آغاز شد.
این پروژه با سرمایهگذاری ۳.۶ همت و ایجاد ۵۷۸ فرصت شغلی مستقیم، در راستای تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی در استان وارد مرحله اجرا شده و یکی از برنامههای محوری «ای نوا» است که با رویکرد توسعه سرمایهگذاری در آذربایجانغربی کلید خورده است.
در فاز نخست با سرمایهگذاری ۲۱۰ میلیارد تومان، برای ۴۸ نفر اشتغال ایجاد شده و در فاز دوم با سرمایهگذاری ۹۰۰ میلیارد تومان، ۸۵ فرصت شغلی پیشبینی شده و در فاز سوم با سرمایهگذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، برای ۴۵۰ نفر شغل ایجاد خواهد شد.
نظر شما