رحمانی: ورود آب به دریاچه ارومیه الزامی است؛مصارف آب بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی پیش از ظهر چهارشنبه در پنجمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران با محوریت دریاچه ارومیه، به اجرای برنامه‌های مشترک با فائو، بارورسازی ابرها و نوسازی تجهیزات هواشناسی و محیط‌زیست اشاره کرد و افزود: ورود آب به دریاچه ارومیه الزامی بوده و همه منابع و مصارف از جمله بخش کشاورزی تحت بازنگری قرار گرفته و توسعه باغات، برداشت‌های غیرمجاز و هرگونه افزایش مصرف آب باید متوقف شود

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به حساسیت و پیگیری مستمر دولت در موضوع احیای دریاچه، گفت: دریاچه ارومیه محل دعوا و اقدامات نمایشی نبوده و برنامه احیا باید با اتکا به علم، اجرا و پیگیری مستمر پیش رود.

رحمانی، با بیان اینکه رئیس‌جمهور در سال جاری دو مرتبه از نزدیک وضعیت دریاچه را بررسی کرده‌اند، افزود: از ابتدای دولت تاکنون مصوبات جدیدی برای تسریع روند احیا ابلاغ شده و جلسات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه نیز به صورت منظم در حال برگزاری است.

وی همچنین با بیان اینکه در دولت دکتر پزشکیان، تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای جدید با دستور مستقیم رئیس‌جمهور منعقد شده، خاطرنشان کرد: امروز این اسناد محور اصلی اقدامات استان‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه همچنین با تأکید بر نقش مردم در روند احیای دریاچه ارومیه، اضافه کرد: دریاچه ارومیه با اقدام و همراهی مردم احیا خواهد شد و دانشگاه‌ها باید با ارائه اطلاعات دقیق و علمی، میدان را در دست بگیرند تا مرجعیت علمی بر افکار عمومی حاکم شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت طرح‌ها، افزود: احیای دریاچه ارومیه قطعی است و با یک بارش کوچک نیز آثار مثبت آن دیده می‌شود؛ اما نیازمند یک نهضت ملی و پیوستگی همه اقدامات هستیم.

رحمانی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌های آذربایجان شرقی و غربی به موضوع دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰۰ مقاله تنها در دانشگاه‌های ارومیه، تبریز و تهران منتشر شده است.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه مقالات این همایش نیز باید در اختیار بخش اجرایی قرار گیرد، تصریح کرد: علم باید به عرصه عمل بیاید و تنها محدود به مقاله نباشد.

رحمانی با بیان اینکه دریاچه ارومیه بیش از ۲۰ سال است با مخاطرات جدی مواجه است، گفت: ورود آب به دریاچه و مدیریت مصرف در حوضه آبی اهمیت بالایی دارد؛ متأسفانه مصرف ما سال‌هاست از حد بحران گذشته است.