رحمانی: آذربایجان غربی یکی از امن ترین استان های کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی ظهر جمعه در رزمایش الی بیت‌المقدس ۱۶ در ارومیه، با تأکید بر اینکه امنیت پایدار استان نتیجه نقش‌آفرینی سپاه و بسیج است، گفت: هماهنگی میان نیروهای مردمی و دستگاه‌های امنیتی، آذربایجان‌غربی را به یکی از امن‌ترین استان‌های کشور تبدیل کرده است.

وی با اشاره به اینکه بسیج مردمی‌ترین نهاد کشور است، افزود: حضور بسیج در عرصه‌های دفاعی، اجتماعی، فرهنگی و امدادی همواره مؤثر بوده و این نهاد همچنان در کنار مردم فعالیت می‌کند.

رحمانی همچنین از آغاز طرح مدیریت محله‌محور خبر داده و خاطرنشان کرد: این طرح با محوریت مردم و مشارکت بسیجیان در حوزه‌های معیشت، درمان، اشتغال، مسکن و امور فرهنگی اجرا می‌شود و اقدامات صورت‌گرفته در ارومیه قابل تعمیم در سطح ملی است.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های متعدد استان، افزود: با وجود محدودیت منابع، طرح‌های توسعه‌ای در همه شهرستان‌ها جریان دارد و آذربایجان‌غربی با روحیه بسیجی در مسیر تبدیل شدن به استانی نوظهور در عرصه اقتصاد و سازندگی قرار گرفته است.

رزمایش الی بیت‌المقدس ۱۶ (شهید مهدی ربانی) با رمز یا فاطمه الزهرا سلام‌الله‌علی‌ها صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در سطح شهرستان ارومیه برگزار شد.

در این رزمایش یگان‌های مختلف بسیج و نیروهای مردمی توانمندی خود را در مقابله با تهدیدات فرضی، امداد و نجات، پدافند غیرعامل و ایجاد امنیت پایدار به نمایش گذاشتند.

اجرای این برنامه با هدف ارتقای آمادگی نیروها و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در برابر حوادث و تهدیدات احتمالی انجام شده است.