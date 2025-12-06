زاهد: ۵ نفر از اراذل و اوباش مسلح در آذرشهر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین زاهد روز شنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و قدرت‌نمایی ۵ نفر از اوباش با استفاده از قمه، چاقو و تبر در یکی از میادین محلات شهر و مسدود شدن مسیر تردد، رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با حضور سریع و مقتدرانه در محل و پس از انجام اقدامات فنی و هماهنگی با مقام قضائی، در عملیاتی ضربتی هر پنج متهم را در کمترین زمان ممکن دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی آذرشهر با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضائی، تصریح کرد: پلیس با قاطعیت با هنجارشکنان و مخلان امنیت عمومی برخورد کرده و اجازه نخواهد داد آرامش شهروندان خدشه‌دار شود.