  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

دستگیری دو متهم دیگر در پرونده حمله به زوج سالخورده در اهر

دستگیری دو متهم دیگر در پرونده حمله به زوج سالخورده در اهر

اهر- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر از دستگیری دو متهم دیگر در ارتباط با پرونده حمله اراذل و اوباش به زوج سالخورده در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فاضلی با بیان اینکه یکی از عاملان این حادثه پیش تر دستگیر شده بود، افزود: با تلاش مأموران انتظامی، کاراگاهان پلیس آگاهی شهرستان اهر و پیگیری‌های قضائی، دو متهم دیگر نیز شناسایی و بازداشت شدند.

وی در ادامه تأکید کرد: پرونده با جدیت در حال رسیدگی است و برخورد قاطع و قانونی با عوامل این اقدام مجرمانه در دستور کار قرار دارد.

فاضلی در پایان خاطرنشان کرد: تیم تحقیقاتی همچنان مشغول بررسی ابعاد مختلف این حادثه است و در صورت دستگیری افراد احتمالی دیگر، اطلاع رسانی خواهد شد.

کد خبر 6668864

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها