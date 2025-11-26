دستگیری دو متهم دیگر در پرونده حمله به زوج سالخورده در اهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فاضلی با بیان اینکه یکی از عاملان این حادثه پیش تر دستگیر شده بود، افزود: با تلاش مأموران انتظامی، کاراگاهان پلیس آگاهی شهرستان اهر و پیگیری‌های قضائی، دو متهم دیگر نیز شناسایی و بازداشت شدند.

وی در ادامه تأکید کرد: پرونده با جدیت در حال رسیدگی است و برخورد قاطع و قانونی با عوامل این اقدام مجرمانه در دستور کار قرار دارد.

فاضلی در پایان خاطرنشان کرد: تیم تحقیقاتی همچنان مشغول بررسی ابعاد مختلف این حادثه است و در صورت دستگیری افراد احتمالی دیگر، اطلاع رسانی خواهد شد.