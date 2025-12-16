به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی روز سه شنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری و قمه‌کشی در خیابان حاج‌مراد، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد این درگیری بین ۵ نفر رخ داده که در جریان آن، هر ۵ متهم اصلی با استفاده از سلاح سرد (قمه) اقدام به درگیری و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان کرده بودند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با اشاره به علت وقوع این حادثه تصریح کرد: برابر اظهارات شاکیان، علت اصلی درگیری اختلاف شخصی بوده که با واکنش طرفین مقابل منجر به نزاع و قمه‌کشی شده است.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس با اقدام به‌موقع و حضور سریع در صحنه، متهمان اصلی را دستگیر و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی کردند. سرهنگ رفیعی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.