۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

استعدادیابی پارا دارت و فوتبال روی میز معلولان در دشتی برگزار شد

بوشهر- برای اولین‌بار استعدادیابی پارا دارت و فوتبال روی میز ویژه افراد دارای معلولیت، به مناسبت روز جهانی معلولین، در شهرستان دشتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه گام مهمی در شناسایی استعدادهای ورزشی استان و آماده‌سازی نفرات برای مسابقات کشوری است.

نتایج رقابت‌های دارت در بخش نشسته آقایان، سجاد تشانی، حبیب مشتاقی و مهرداد عرب‌زاده به ترتیب اول تا سوم شدند.

در بخش نشسته بانوان، مرضیه خدری، زهرا زیارتی و فریده صابر و در بخش ایستاده بانوان، فرشته یاقوتی، سکینه عبداللهی و رزیتا شمالی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رقابت‌های فوتبال روی میز نیز تیم کنگان، برازجان و بوشهر اول تا سوم شدند.

با تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی، تیم داوری، هیئت شهرستان دشتی و تمامی همراهان که اجرای این رویداد را با نظم و کیفیت مناسب ممکن کردند.

