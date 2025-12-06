  1. استانها
  2. کرمان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳

آزادی نوجوان بمی از چنگال آدم‌ ربایان در سیستان و بلوچستان+ فیلم

آزادی نوجوان بمی از چنگال آدم‌ ربایان در سیستان و بلوچستان+ فیلم

کرمان- فرمانده انتظامی استان کرمان از آزادی یک نوجوان بمی از چنگال آدم ربایان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، شنبه شب به خبرنگاران گفت: با تلاش شبانه‌روزی پلیس آگاهی بم، سه عضو یک باند گروگان‌گیری که یک نوجوان را ربوده و در ازای آزادی‌اش ۴۰۰ میلیارد ریال درخواست کرده بودند، دستگیر شدند.

وی افزود: پس از ربایش این نوجوان و تماس آدم‌ربایان با خانواده‌اش برای دریافت مبلغ هنگفت، تیم‌های تخصصی پلیس وارد عمل شدند و با رصدهای اطلاعاتی و پیگیری‌های بی‌وقفه، موفق به شناسایی هویت گروگان‌گیران شدند.

موقوفه ئی، اظهار داشت: با همکاری مؤثر پلیس و بزرگان طوایف محلی، مخفیگاه متهمان در استان سیستان و بلوچستان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، هر سه عضو این باند دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: نوجوان ربوده‌شده در سلامت کامل آزاد و دقایقی پیش به آغوش گرم خانواده‌اش بازگشت.

کد خبر 6680175

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها