آزادی نوجوان بمی از چنگال آدم‌ ربایان در سیستان و بلوچستان+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، شنبه شب به خبرنگاران گفت: با تلاش شبانهروزی پلیس آگاهی بم، سه عضو یک باند گروگانگیری که یک نوجوان را ربوده و در ازای آزادیاش ۴۰۰ میلیارد ریال درخواست کرده بودند، دستگیر شدند.
وی افزود: پس از ربایش این نوجوان و تماس آدمربایان با خانوادهاش برای دریافت مبلغ هنگفت، تیمهای تخصصی پلیس وارد عمل شدند و با رصدهای اطلاعاتی و پیگیریهای بیوقفه، موفق به شناسایی هویت گروگانگیران شدند.
موقوفه ئی، اظهار داشت: با همکاری مؤثر پلیس و بزرگان طوایف محلی، مخفیگاه متهمان در استان سیستان و بلوچستان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، هر سه عضو این باند دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: نوجوان ربودهشده در سلامت کامل آزاد و دقایقی پیش به آغوش گرم خانوادهاش بازگشت.
