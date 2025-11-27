عملیات موفق پلیس برای دستگیری گروگانگیران در جنوب کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، صبح پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع گروگانگیری در یکی از محورهای مواصلاتی استان کرمان، بلافاصله تیمهای عملیاتی یگان تکاوری ۱۱۵ زهکلوت وارد عمل شدند.
وی افزود: با اجرای یک عملیات دقیق و سریع، خودروی گروگانگیران شناسایی و متوقف شد و در این عملیات، هر سه عامل گروگانگیری دستگیر و یک دستگاه خودروی پژو پارس توقیف شد.
سردار موقوفه ئی، با بیان اینکه خوشبختانه گروگان نیز صحیح و سالم آزاد شد ادامه داد: این عملیات موفق، نتیجه هوشیاری، آمادگی و واکنش سریع نیروهای پلیس و تکاوران قرارگاه عملیاتی ابوذر بود.
فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: مقابله قاطع با هرگونه تهدید علیه امنیت عمومی از اولویتهای اصلی پلیس استان کرمان است و با هرگونه اقدام مجرمانه با قاطعیت برخورد خواهد شد.
