عملیات موفق پلیس برای دستگیری گروگانگیران در جنوب کرمان

کرمان- فرمانده انتظامی کرمان از پایان یک عملیات موفقیت‌ آمیز پلیسی در پی وقوع یک مورد گروگان‌ گیری در یکی از محورهای جاده‌ای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، صبح پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع گروگان‌گیری در یکی از محورهای مواصلاتی استان کرمان، بلافاصله تیم‌های عملیاتی یگان تکاوری ۱۱۵ زهکلوت وارد عمل شدند.

وی افزود: با اجرای یک عملیات دقیق و سریع، خودروی گروگان‌گیران شناسایی و متوقف شد و در این عملیات، هر سه عامل گروگان‌گیری دستگیر و یک دستگاه خودروی پژو پارس توقیف شد.

سردار موقوفه ئی، با بیان اینکه خوشبختانه گروگان نیز صحیح و سالم آزاد شد ادامه داد: این عملیات موفق، نتیجه هوشیاری، آمادگی و واکنش سریع نیروهای پلیس و تکاوران قرارگاه عملیاتی ابوذر بود.

فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: مقابله قاطع با هرگونه تهدید علیه امنیت عمومی از اولویت‌های اصلی پلیس استان کرمان است و با هرگونه اقدام مجرمانه با قاطعیت برخورد خواهد شد.

