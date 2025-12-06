نجات ۱۰ مصدوم در دو سانحه محور دیواندره

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی شامگاه شنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان از وقوع دو تصادف شدید در محورهای مواصلاتی دیواندره خبر داد و گفت: با اقدام به‌موقع پایگاه‌های جاده‌ای، همه مصدومان زنده این حوادث نجات یافته و به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: نخستین حادثه در محور دیواندره– سقز اتفاق افتاد که در این سانحه، یک دستگاه پژو پارس با پنج سرنشین واژگون شد.

هدایی افزود: دو آمبولانس اورژانس به سرعت در محل حاضر شدند و پس از تریاژ پیشرفته و انجام اقدامات حیاتی، هر پنج مصدوم را با شرایط پایدار به بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره انتقال دادند.

تصادف دوم با یک فوتی در صحنه

وی افزود: دومین حادثه در محور دیواندره – روستای وزیر رخ داد که در برخورد شدید دو دستگاه پژو، یکی از سرنشینان در دم جان باخت.

به گفته رئیس اورژانس ۱۱۵ کردستان، سه آمبولانس در کمترین زمان در صحنه حاضر شدند و پس از انجام اقدامات اولیه، پنج مصدوم دیگر این تصادف برای ادامه درمان به مراکز درمانی دانشگاه منتقل شدند.

تأکید دوباره بر ضرورت رعایت ایمنی

هدایی با اشاره به لغزندگی جاده‌های کردستان در فصل سرما هشدار داد: رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کنند، از سبقت غیرمجاز بپرهیزند و سلامت ترمز و لاستیک را پیش از سفر بررسی کنند.

وی گفت: بسیاری از تصادفات فوتی قابل پیشگیری هستند و اورژانس ۱۱۵ نیز در هر ساعت شبانه‌روز آماده ارائه خدمت به مردم استان است.