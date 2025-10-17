پنج مصدوم در واژگونی پژو پارس در محور گورباباعلی دیواندره

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محور دیواندره گور باباعلی به مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان گزارش شد.

بابک هدایی افزود: در این حادثه پنج نفر از سرنشینان خودرو دچار مصدومیت شدند که بلافاصله پس از اطلاع‌رسانی، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل اعزام شدند.

وی خاطر نشان کرد: اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان در محل انجام و پس از آن، هر پنج مصدوم به بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره منتقل شدند.

وی با تأکید بر خطرات سرعت غیرمجاز در محورهای حادثه‌خیز استان اظهار داشت: رعایت سرعت مطمئنه و توجه به نکات ایمنی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز چنین حوادثی دارد.