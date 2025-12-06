https://mehrnews.com/x39NgV ۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۵ کد خبر 6680214 استانها کردستان استانها کردستان ۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۵ بسته خبری ۱۵ آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان سنندج- بسته خبری ۱۵ آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان به مهمترین اخبار و رویدادهای این استان میپردازد. دریافت 23 MB کد خبر 6680214 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان مهم ترین اخبار یک هفته گذشته هرمزگان بسته خبری ۱۶ آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری شبانه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها کردستان بسته خبری بسته خبری کردستان
نظر شما