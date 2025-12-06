هاشمی: تصادف در آزادراه زنجان-تبریز سه مصدوم و دو فوتی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی با بیان اینکه تصادف خودروی پراید با وانت در آزادراه زنجان-تبریز سه مصدوم و دو جان باخته برجا گذاشت، افزود: این حادثه ساعتی پیش در کیلومتر ۳۹ آزادراه زنجان-تبریز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) هلال احمر استان اعلام شد.

وی اضافه کرد: با دریافت این گزارش، دو تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات عوارضی زنجان-تبریز (نوآوران) به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: مصدومین نیز پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل و جان‌باختگان توسط نجات گران هلال احمر رهاسازی و به عوامل قضائی تحویل داده شدند.

هاشمی افزود: تیم‌های عملیاتی هلال احمر جان‌باختگان محبوس در خودرو را رهاسازی کردند.

وی از هموطنان خواست در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی رایگان با شماره ۱۱۲ ندای امداد بدون محدودیت زمانی تماس بگیرند.